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Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг
Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг
Минэкономразвития предложило пополнить функционал Госуслуг сведениями из реестра микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T07:32
2021-03-04T12:01
россия
госуслуги
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минэкономразвития предложило пополнить функционал Госуслуг сведениями из реестра микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект распоряжения внесли на рассмотрение кабмина.Если документ примут, физические лица и компании получат доступ к данным об участниках финансового рынка, выпискам из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.Кроме того, в министерстве предложили через Госуслуги информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке. Сейчас для этого приходится обращаться лично.Как полагают в Минэкономразвития, нововведения позволят получать пользователям необходимую информацию "в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени".В конце февраля на портале стали доступны справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и других выплатах. В Минтруде тогда отметили, что до конца 2021 года станут доступны все услуги и сервисы, которыми можно воспользоваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.
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россия, госуслуги, общество

Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг

07:32 04.03.2021 (обновлено: 12:01 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеста доступа к электронным порталам госуслуг во флагманском центре "Мои документы в Москве
Места доступа к электронным порталам госуслуг во флагманском центре Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минэкономразвития предложило пополнить функционал Госуслуг сведениями из реестра микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект распоряжения внесли на рассмотрение кабмина.
Если документ примут, физические лица и компании получат доступ к данным об участниках финансового рынка, выпискам из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.
Кроме того, в министерстве предложили через Госуслуги информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке. Сейчас для этого приходится обращаться лично.
Как полагают в Минэкономразвития, нововведения позволят получать пользователям необходимую информацию "в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени".
В конце февраля на портале стали доступны справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и других выплатах. В Минтруде тогда отметили, что до конца 2021 года станут доступны все услуги и сервисы, которыми можно воспользоваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 15:02Сказано в эфире
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