https://ria.ru/20210304/gosuslugi-1599854197.html

Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг

Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг

Минэкономразвития предложило пополнить функционал Госуслуг сведениями из реестра микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T07:32

2021-03-04T07:32

2021-03-04T12:01

россия

госуслуги

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Минэкономразвития предложило пополнить функционал Госуслуг сведениями из реестра микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект распоряжения внесли на рассмотрение кабмина.Если документ примут, физические лица и компании получат доступ к данным об участниках финансового рынка, выпискам из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.Кроме того, в министерстве предложили через Госуслуги информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке. Сейчас для этого приходится обращаться лично.Как полагают в Минэкономразвития, нововведения позволят получать пользователям необходимую информацию "в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени".В конце февраля на портале стали доступны справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и других выплатах. В Минтруде тогда отметили, что до конца 2021 года станут доступны все услуги и сервисы, которыми можно воспользоваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/moshennichestvo-1599764050.html

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россия, госуслуги, общество