https://ria.ru/20210304/gosduma-1599946389.html
Медведев считает, что состав Госдумы должен существенно обновиться
Медведев считает, что состав Госдумы должен существенно обновиться
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что состав депутатов Госдумы VIII созыва должен существенно обновиться, а также приветствовал... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:33
2021-03-04T16:33
2021-03-04T16:52
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что состав депутатов Госдумы VIII созыва должен существенно обновиться, а также приветствовал желание волонтеров участвовать в думских выборах в сентябре.В предстоящих выборах в Госдуму могут участвовать волонтеры, которые самым лучшим образом проявили себя во время борьбы с пандемией, отметил Медведев. По его словам, в нижней палате парламента должно появиться много новых лиц — но с учетом того, что обновление не является самоцелью.Председатель партии подчеркнул, что ЕР рассчитывает на поддержку россиян, однако для волонтеров участие в выборах не должно восприниматься как награда за достижения и проявленное в период пандемии мужество, а "готовность лично отвечать за то, как живут люди".Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут сентябре 2021 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).
https://ria.ru/20201008/medvedev-1578840776.html
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госдума рф, политика
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
заявил, что состав депутатов Госдумы
VIII созыва должен существенно обновиться, а также приветствовал желание волонтеров участвовать в думских выборах в сентябре.
В предстоящих выборах в Госдуму могут участвовать волонтеры, которые самым лучшим образом проявили себя во время борьбы с пандемией, отметил Медведев. По его словам, в нижней палате парламента должно появиться много новых лиц — но с учетом того, что обновление не является самоцелью.
"Я искренне приветствую желание волонтеров участвовать в выборах в Госдуму. Состав депутатов нижней палаты парламента должен существенно обновиться", - сказал Медведев, которого цитирует пресс-служба партии.
Председатель партии подчеркнул, что ЕР рассчитывает на поддержку россиян, однако для волонтеров участие в выборах не должно восприниматься как награда за достижения и проявленное в период пандемии мужество, а "готовность лично отвечать за то, как живут люди".
"Поэтому если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно смело обсуждать все, что волнует наших граждан, обсуждать их заботы, предлагать решения этих проблем. Если у вас есть такое желание, я его искренне приветствую. Вы делом доказали, что готовы помогать людям в самых трудных ситуациях", — обратился Медведев к волонтерам.
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут сентябре 2021 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).