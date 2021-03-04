https://ria.ru/20210304/gosduma-1599946389.html

Медведев считает, что состав Госдумы должен существенно обновиться

Медведев считает, что состав Госдумы должен существенно обновиться

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что состав депутатов Госдумы VIII созыва должен существенно обновиться, а также приветствовал... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:33

2021-03-04T16:33

2021-03-04T16:52

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595843793_0:50:3025:1752_1920x0_80_0_0_f2459722b8a3bcb538824fb66e3dcf2b.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что состав депутатов Госдумы VIII созыва должен существенно обновиться, а также приветствовал желание волонтеров участвовать в думских выборах в сентябре.В предстоящих выборах в Госдуму могут участвовать волонтеры, которые самым лучшим образом проявили себя во время борьбы с пандемией, отметил Медведев. По его словам, в нижней палате парламента должно появиться много новых лиц — но с учетом того, что обновление не является самоцелью.Председатель партии подчеркнул, что ЕР рассчитывает на поддержку россиян, однако для волонтеров участие в выборах не должно восприниматься как награда за достижения и проявленное в период пандемии мужество, а "готовность лично отвечать за то, как живут люди".Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут сентябре 2021 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

https://ria.ru/20201008/medvedev-1578840776.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200310/1568371836.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, политика