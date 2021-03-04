https://ria.ru/20210304/evropa-1599986569.html

В Германии отметили важность членства России в Совете Европы

В Германии отметили важность членства России в Совете Европы

Германия считает важным членство России в Совете Европы, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер на встрече с главой международного комитета Совфеда... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T19:29

2021-03-04T19:29

2021-03-04T19:29

россия

мид германии

евросоюз

совет европы

константин косачев

германия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Германия считает важным членство России в Совете Европы, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер на встрече с главой международного комитета Совфеда Константином Косачевым."Для российских парламентариев важно, что официальные дипломаты стремятся к контактам и, таким образом, признают значение нашей общей работы по парламентской линии", - сказал Косачев.Он отметил, что в настоящее время развитие отношений с Германией и в целом с Евросоюзом "не имеет позитивного характера"."Однако мы сохраняем оптимизм по поводу будущего, чтобы совместно обеспечивать безопасность и продвигать сотрудничество на общеевропейском пространстве", - подчеркнул сенатор.Косачев отметил, что отношения России и Германии всегда отличались тем, что страны не концентрировались на разногласиях, лишая друг друга возможности двигаться вперед. "Мы по-прежнему заинтересованы всемерно развивать межпарламентский диалог. Готовы работать с коллегами из обеих палат германского парламента, равно как и с коллегами из Совета Европы, ПАСЕ, ПА ОБСЕ", - заключил законодатель.

https://ria.ru/20210301/tolstoy-1599461469.html

https://ria.ru/20210301/evropa-1599450560.html

россия

германия

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россия, мид германии, евросоюз, совет европы, константин косачев, германия, парламентская ассамблея совета европы, в мире