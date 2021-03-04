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В Германии отметили важность членства России в Совете Европы
В Германии отметили важность членства России в Совете Европы
Германия считает важным членство России в Совете Европы, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер на встрече с главой международного комитета Совфеда... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:29
2021-03-04T19:29
россия
мид германии
евросоюз
совет европы
константин косачев
германия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Германия считает важным членство России в Совете Европы, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер на встрече с главой международного комитета Совфеда Константином Косачевым."Для российских парламентариев важно, что официальные дипломаты стремятся к контактам и, таким образом, признают значение нашей общей работы по парламентской линии", - сказал Косачев.Он отметил, что в настоящее время развитие отношений с Германией и в целом с Евросоюзом "не имеет позитивного характера"."Однако мы сохраняем оптимизм по поводу будущего, чтобы совместно обеспечивать безопасность и продвигать сотрудничество на общеевропейском пространстве", - подчеркнул сенатор.Косачев отметил, что отношения России и Германии всегда отличались тем, что страны не концентрировались на разногласиях, лишая друг друга возможности двигаться вперед. "Мы по-прежнему заинтересованы всемерно развивать межпарламентский диалог. Готовы работать с коллегами из обеих палат германского парламента, равно как и с коллегами из Совета Европы, ПАСЕ, ПА ОБСЕ", - заключил законодатель.
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россия, мид германии, евросоюз, совет европы, константин косачев, германия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

В Германии отметили важность членства России в Совете Европы

19:29 04.03.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Германия считает важным членство России в Совете Европы, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер на встрече с главой международного комитета Совфеда Константином Косачевым.

"Бергер подчеркнул важность и значение межпарламентских контактов. Глава германской делегации выразил готовность к сотрудничеству, в том числе и на различных международных площадках. По словам Мигеля Бергера, германские представители разделяют готовность (парламентариев РФ - ред.) к диалогу и считают важным членство России в Совете Европы", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

"Для российских парламентариев важно, что официальные дипломаты стремятся к контактам и, таким образом, признают значение нашей общей работы по парламентской линии", - сказал Косачев.
Он отметил, что в настоящее время развитие отношений с Германией и в целом с Евросоюзом "не имеет позитивного характера".
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Косачев отметил, что отношения России и Германии всегда отличались тем, что страны не концентрировались на разногласиях, лишая друг друга возможности двигаться вперед. "Мы по-прежнему заинтересованы всемерно развивать межпарламентский диалог. Готовы работать с коллегами из обеих палат германского парламента, равно как и с коллегами из Совета Европы, ПАСЕ, ПА ОБСЕ", - заключил законодатель.
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