Жителя Благовещенска заподозрили в истязании своих четырех детей

"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание заведомо несовершеннолетнего"). По версии следствия, в период с июня 2020 по февраль 2021 года подозреваемый по месту своего жительства систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении своих четырех несовершеннолетних детей, причиняя им физические и психические страдания", - сообщает следственное управление.