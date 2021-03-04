https://ria.ru/20210304/blagoveschensk-1599872950.html
Жителя Благовещенска заподозрили в истязании своих четырех детей
Жителя Благовещенска заподозрили в истязании своих четырех детей
Жителя Благовещенска подозревают в истязании своих четырех детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:48
2021-03-04T10:48
2021-03-04T10:48
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости. Жителя Благовещенска подозревают в истязании своих четырех детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области.Также в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Халатность" следователи оценят работу специалистов системы профилактики по защите прав детей.
https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html
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амурская область, благовещенск, происшествия