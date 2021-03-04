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Жителя Благовещенска заподозрили в истязании своих четырех детей
Жителя Благовещенска заподозрили в истязании своих четырех детей
Жителя Благовещенска подозревают в истязании своих четырех детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:48
2021-03-04T10:48
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости. Жителя Благовещенска подозревают в истязании своих четырех детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области.Также в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Халатность" следователи оценят работу специалистов системы профилактики по защите прав детей.
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амурская область
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амурская область, благовещенск, происшествия

Жителя Благовещенска заподозрили в истязании своих четырех детей

10:48 04.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости. Жителя Благовещенска подозревают в истязании своих четырех детей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание заведомо несовершеннолетнего"). По версии следствия, в период с июня 2020 по февраль 2021 года подозреваемый по месту своего жительства систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении своих четырех несовершеннолетних детей, причиняя им физические и психические страдания", - сообщает следственное управление.
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Также в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Халатность" следователи оценят работу специалистов системы профилактики по защите прав детей.
 
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