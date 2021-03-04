https://ria.ru/20210304/armeniya-1599873188.html

Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова

Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова

Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:51

2021-03-04T10:51

2021-03-04T10:51

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

армения

политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наша позиция взвешенная, четкая и однозначная, которую мы исповедуем и в наших отношениях с внешним миром, и в нашей внешней политике, которая направления на выстраивание взаимодействия с отдельными странами, государствами, международными организациями - невмешательство во внутренние дела. Это (происходящее в Армении- ред.) внутреннее дело суверенного государства, политический процесс в этом государстве, никаких других оценок быть не может", - сказала Захарова в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о позиции России по событиям в Армении.Говоря о том, может ли Россия стать посредником для урегулирования ситуации в Армении, Захарова подчеркнула, что происходящее там "внутреннее дело суверенного государства""Существуют различные политологические оценки, но наша позиция неизменна", - добавил она.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210228/rossiya-1599246001.html

https://ria.ru/20210226/razgovor-1599078882.html

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, политика