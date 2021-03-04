Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша позиция взвешенная, четкая и однозначная, которую мы исповедуем и в наших отношениях с внешним миром, и в нашей внешней политике, которая направления на выстраивание взаимодействия с отдельными странами, государствами, международными организациями - невмешательство во внутренние дела. Это (происходящее в Армении- ред.) внутреннее дело суверенного государства, политический процесс в этом государстве, никаких других оценок быть не может", - сказала Захарова в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на вопрос о позиции России по событиям в Армении.
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Говоря о том, может ли Россия стать посредником для урегулирования ситуации в Армении, Захарова подчеркнула, что происходящее там "внутреннее дело суверенного государства"
"Существуют различные политологические оценки, но наша позиция неизменна", - добавил она.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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