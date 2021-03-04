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Наука
https://ria.ru/20210304/apple-1599869400.html
В Apple придумали новый разъем на замену Lightning
В Apple придумали новый разъем на замену Lightning
Apple разрабатывает магнитный разъем, который может стать альтернативой порту Lightning. На интересный патент "яблочной" компании обратили внимание Patently... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:30
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apple
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Apple разрабатывает магнитный разъем, который может стать альтернативой порту Lightning. На интересный патент "яблочной" компании обратили внимание Patently Apple.Патент Apple распространяется на разъем, способный обмениваться энергией и данными со смартфоном. В частности, порт включает в себя утопленные магнитные контакты, связанные с электронными компонентами устройства. Подобная конструкция исключает попадание в смартфон влаги или мелких частиц, вроде пыли. Однако покупателям такого iPhone, если изобретение доберется до реальных устройств, придется обновлять все свои кабели. А учитывая борьбу Apple с неоригинальными аксессуарами, это будет недешево для пользователя.Ранее известный аналитик Минг-Чи Куо опубликовал свой прогноз, в котором предсказал, что в Купертино намерены полностью отказаться от любых разъемов в своих смартфонах в пользу магнитной зарядки MagSafe, дебютировавшей в iPhone 12. По его прогнозам, полный переход на стандарт произойдет в 2023 году.
https://ria.ru/20210216/apple-1597675896.html
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apple iphone, apple, купертино, технологии

В Apple придумали новый разъем на замену Lightning

10:30 04.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Apple разрабатывает магнитный разъем, который может стать альтернативой порту Lightning. На интересный патент "яблочной" компании обратили внимание Patently Apple.
Патент Apple распространяется на разъем, способный обмениваться энергией и данными со смартфоном. В частности, порт включает в себя утопленные магнитные контакты, связанные с электронными компонентами устройства.
Подобная конструкция исключает попадание в смартфон влаги или мелких частиц, вроде пыли. Однако покупателям такого iPhone, если изобретение доберется до реальных устройств, придется обновлять все свои кабели. А учитывая борьбу Apple с неоригинальными аксессуарами, это будет недешево для пользователя.
Ранее известный аналитик Минг-Чи Куо опубликовал свой прогноз, в котором предсказал, что в Купертино намерены полностью отказаться от любых разъемов в своих смартфонах в пользу магнитной зарядки MagSafe, дебютировавшей в iPhone 12. По его прогнозам, полный переход на стандарт произойдет в 2023 году.
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16 февраля, 13:24Наука
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