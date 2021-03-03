https://ria.ru/20210303/zdanie-1599825100.html

Новое школьное здание откроется в подмосковном Королеве

Новое школьное здание откроется в подмосковном Королеве

Учащиеся начальных классов школы №20 в Королеве с 1 апреля перейдут в новое здание, что позволит ликвидировать в учебном заведении вторую смену, сообщает... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T20:14

2021-03-03T20:14

2021-03-03T20:14

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Учащиеся начальных классов школы №20 в Королеве с 1 апреля перейдут в новое здание, что позволит ликвидировать в учебном заведении вторую смену, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья."Тема строительства образовательных объектов для Московской области очень актуальна. Мы больше всех строим, но и запрос растет. Чтобы быть лучшей системой образования, важно сделать следующий шаг, который требует интеллекта, желания и понимания того, что мы должны изменить. Очень хочется, чтобы наши дети могли поступать в самые лучшие вузы, реализовывать себя, потому что такие стены надо оправдывать", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, посетившего школу. Школа была построена в 1996 году и рассчитана на 750 человек, но по факту учащихся почти в два раза больше. В новом корпусе для малышей - 20 учебных классов, лабораторные и музыкальные кабинеты, актовый зал и столовая на 500 мест, а также комнаты для отдыха, класс робототехники и мобильный планетарий. На пришкольной территории оборудованы игровые и спортивные зоны.Пристройка к школе № 20 в Королеве – первая в этом году из построенных за счет бюджета. Всего же в 2021 году в Подмосковье откроют 36 школ для 26 тысяч учащихся, в том числе 9 образовательных учреждений – на внебюджетные средства, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210303/ekskursii-1599783309.html

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московская область (подмосковье), королев, общество