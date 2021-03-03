https://ria.ru/20210303/vzyatka-1599714375.html

Суд отправил под домашний арест экс-главу управления Ростехнадзора

Суд отправил под домашний арест экс-главу управления Ростехнадзора

Приволжский районный суд Казани в среду избрал бывшему руководителю приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову меру пресечения в виде домашнего ареста РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:20

2021-03-03T11:20

2021-03-03T11:20

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

казань

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Приволжский районный суд Казани в среду избрал бывшему руководителю приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель суда.Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило 1 марта, что 64-летний бывший руководитель приволжского управления Ростехнадзора задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало перед судом об аресте подозреваемого."В отношении Петрова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 1 мая", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что по версии следствия, в 2019 году подозреваемый с помощью посредника, возглавлявшего тогда челнинский территориальный отдел Ростехнадзора, получил взятку в сумме более 1,4 миллиона рублей от директора одной из компаний за способствование в выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки в городе Набережные Челны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Петров возглавлял приволжское управление Ростехнадзора с 2005 по май 2020 года, до этого с 2001 по 2005 год работал министром экологии и природных ресурсов Татарстана.

https://ria.ru/20210302/planshet-1599655028.html

https://ria.ru/20210219/vzyatka-1598221723.html

казань

набережные челны

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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), казань, набережные челны, происшествия