https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599734733.html

В Италии предложили наладить прямые контакты с Россией по "Спутнику V"

В Италии предложили наладить прямые контакты с Россией по "Спутнику V"

Члены итальянской независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из области Ломбардия считают, что Рим должен наладить прямые контакты с Москвой по... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:49

2021-03-03T12:49

2021-03-03T12:49

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

марио драги

евросоюз

москва

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РИМ, 3 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Члены итальянской независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из области Ломбардия считают, что Рим должен наладить прямые контакты с Москвой по поводу поставок в страну российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил РИА Новости координатор этой организации Марко Баратто."Из сообщений СМИ мы узнали о том, что Австрия и Чехия вслед за Венгрией и Сан-Марино начали прямые переговоры с Россией относительно вакцины "Спутник V". Если эти страны считают для себя возможным закупить этот препарат, минуя каналы ЕС, полагаю, что то же самое можем сделать и мы", - отметил он.В этой связи Баратто обратил внимание на то, что государства-члены Евросоюза имеют возможность заключать контракты с теми компаниями-производителями вакцин, которые не входят в число стратегических партнеров ЕС в данном вопросе, и это не отрицают в самой Европейской комиссии."В любом случае здоровье граждан имеет приоритет перед европейскими правилами. Россия год назад уже оказала Италии серьезную помощь, когда в чрезвычайной ситуации направила к нам в Ломбардию своих медиков и военных для борьбы с невидимым и опасным врагом - коронавирусом. Конечно, мы не забыли об этой безвозмездной помощи", - заявил он.Баратто напомнил, что в апреле прошлого года культурная ассоциация имени Льва Толстого выступила с предложением установить памятные знаки в честь российских военных специалистов, оказавших итальянцам помощь в борьбе с распространением COVID-19. По его словам, две такие доски в мае должны быть открыты в североитальянской провинции Брешия."Было бы очень хорошо, если бы в мае мы смогли также стать свидетелями начала кампании по вакцинации наших сограждан при помощи "Спутник V", - подчеркнул он.В конце февраля руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России обратилось с открытым письмом к новому премьер-министру Италии Марио Драги, в котором предложило ему принять меры для того, чтобы как можно скорее обеспечить итальянцам доступ к российской вакцине "Спутник V".Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь только данными об их безопасности и эффективности.Затем руководство Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования этого российского препарата.Авторитетный научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 30 странах.РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.

https://ria.ru/20210301/italiya-1599438544.html

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