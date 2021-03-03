https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599805483.html

Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщили РИА Новости в МИД Литвы. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:06

2021-03-03T18:06

2021-03-03T18:21

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 3 мар — РИА Новости. Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщили РИА Новости в МИД Литвы.Накануне белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики.В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599579015.html

белоруссия

литва

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире