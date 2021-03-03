https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599805483.html
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщили РИА Новости в МИД Литвы. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:06
2021-03-03T18:06
2021-03-03T18:21
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 3 мар — РИА Новости. Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщили РИА Новости в МИД Литвы.Накануне белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики.В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире
ВИЛЬНЮС, 3 мар — РИА Новости.
Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
, сообщили РИА Новости в МИД Литвы
.
Накануне белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики.
"Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают", — сообщила пресс-служба литовского МИД.
В начале августа в Белоруссии
состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко
: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.
Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.