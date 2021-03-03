https://ria.ru/20210303/sotrudnichestvo-1599749607.html
Минобороны КНР: военные связи – важная часть сотрудничества КНР и России
Минобороны КНР: военные связи – важная часть сотрудничества КНР и России
Военные связи являются заметным достоинством и важной опорой для стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, заявили1 марта в Министерстве обороны... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:57
2021-03-03T13:57
2021-03-03T13:57
россия-китай: главное
минобороны кнр
китай
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МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Военные связи являются заметным достоинством и важной опорой для стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, заявили1 марта в Министерстве обороны КНР.Министерство дало вышеуказанный комментарий в ответ на вопрос, касающийся предположений некоторых ученых, что перед лицом военной угрозы со стороны НАТО Россия, возможно, будет стремиться к военному альянсу с Китаем.Китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху являются образцом международных отношений нового тип, отметили в оборонном ведомстве Китая.Китай и Россия придерживаются принципов, которые подразумевают отказ от заключения союзов, конфронтации и направленности против третьих стран, что полностью отличается от отношений военных альянсов, установленных между некоторыми странами, отметили в ведомстве.В министерстве обороны добавили, что в этом году две страны будут праздновать 20-ю годовщину подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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минобороны кнр, китай
МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Военные связи являются заметным достоинством и важной опорой для стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, заявили1 марта в Министерстве обороны КНР
.
Министерство дало вышеуказанный комментарий в ответ на вопрос, касающийся предположений некоторых ученых, что перед лицом военной угрозы со стороны НАТО Россия, возможно, будет стремиться к военному альянсу с Китаем.
Китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху являются образцом международных отношений нового тип, отметили в оборонном ведомстве Китая.
Китай и Россия придерживаются принципов, которые подразумевают отказ от заключения союзов, конфронтации и направленности против третьих стран, что полностью отличается от отношений военных альянсов, установленных между некоторыми странами, отметили в ведомстве.
В министерстве обороны добавили, что в этом году две страны будут праздновать 20-ю годовщину подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.