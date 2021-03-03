Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210303/sotrudnichestvo-1599749607.html
Минобороны КНР: военные связи – важная часть сотрудничества КНР и России
Минобороны КНР: военные связи – важная часть сотрудничества КНР и России
Военные связи являются заметным достоинством и важной опорой для стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, заявили1 марта в Министерстве обороны... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:57
2021-03-03T13:57
россия-китай: главное
минобороны кнр
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750880_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_196f13b154a9819deba980501fc56acc.jpg
МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Военные связи являются заметным достоинством и важной опорой для стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, заявили1 марта в Министерстве обороны КНР.Министерство дало вышеуказанный комментарий в ответ на вопрос, касающийся предположений некоторых ученых, что перед лицом военной угрозы со стороны НАТО Россия, возможно, будет стремиться к военному альянсу с Китаем.Китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху являются образцом международных отношений нового тип, отметили в оборонном ведомстве Китая.Китай и Россия придерживаются принципов, которые подразумевают отказ от заключения союзов, конфронтации и направленности против третьих стран, что полностью отличается от отношений военных альянсов, установленных между некоторыми странами, отметили в ведомстве.В министерстве обороны добавили, что в этом году две страны будут праздновать 20-ю годовщину подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
https://ria.ru/20210301/sputniki-1599407071.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750880_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_4e621722ffe69fad05821727d2480d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны кнр, китай

Минобороны КНР: военные связи – важная часть сотрудничества КНР и России

13:57 03.03.2021
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне Цугол во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Военные связи являются заметным достоинством и важной опорой для стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, заявили1 марта в Министерстве обороны КНР.
Министерство дало вышеуказанный комментарий в ответ на вопрос, касающийся предположений некоторых ученых, что перед лицом военной угрозы со стороны НАТО Россия, возможно, будет стремиться к военному альянсу с Китаем.
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-3B со спутником мобильной связи Tiantong 1-02 с космодрома Сичан - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 12:25Россия-Китай: Главное
Китай вывел на орбиту более 300 спутников
Китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху являются образцом международных отношений нового тип, отметили в оборонном ведомстве Китая.
Китай и Россия придерживаются принципов, которые подразумевают отказ от заключения союзов, конфронтации и направленности против третьих стран, что полностью отличается от отношений военных альянсов, установленных между некоторыми странами, отметили в ведомстве.
В министерстве обороны добавили, что в этом году две страны будут праздновать 20-ю годовщину подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
 
Россия-Китай: ГлавноеМинобороны КНРКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния