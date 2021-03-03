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Минтруду предложили сократить рабочий день для одной категории граждан
Минтруду предложили сократить рабочий день для одной категории граждан
Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил в Минтруд письмо с предложением уменьшить продолжительность рабочего дня для пожилых людей летом, сообщил RT. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:28
2021-03-03T14:45
султан хамзаев
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил в Минтруд письмо с предложением уменьшить продолжительность рабочего дня для пожилых людей летом, сообщил RT."В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы", — говорится в тексте обращения.Как пояснил Хамзаев, в жаркую погоду работа требует больших энергозатрат как с физической, так и с психологической точки зрения. Результатом этого могут стать повышенная усталость, стресс, тепловой удар и более серьезные недомогания.Он добавил, что в пожилом возрасте эти проблемы обостряются из-за хронических заболеваний. Поэтому, по словам Хамзаева, работникам старше 60 лет нужен дополнительный отдых.
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султан хамзаев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруду предложили сократить рабочий день для одной категории граждан

11:28 03.03.2021 (обновлено: 14:45 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Якиманской набережной в Москве
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил в Минтруд письмо с предложением уменьшить продолжительность рабочего дня для пожилых людей летом, сообщил RT.
"В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы", — говорится в тексте обращения.
Как пояснил Хамзаев, в жаркую погоду работа требует больших энергозатрат как с физической, так и с психологической точки зрения. Результатом этого могут стать повышенная усталость, стресс, тепловой удар и более серьезные недомогания.
Он добавил, что в пожилом возрасте эти проблемы обостряются из-за хронических заболеваний. Поэтому, по словам Хамзаева, работникам старше 60 лет нужен дополнительный отдых.
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Султан ХамзаевМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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