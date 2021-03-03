https://ria.ru/20210303/sokraschenie-1599716216.html

Минтруду предложили сократить рабочий день для одной категории граждан

Минтруду предложили сократить рабочий день для одной категории граждан

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил в Минтруд письмо с предложением уменьшить продолжительность рабочего дня для пожилых людей летом, сообщил RT. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:28

2021-03-03T11:28

2021-03-03T14:45

султан хамзаев

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил в Минтруд письмо с предложением уменьшить продолжительность рабочего дня для пожилых людей летом, сообщил RT."В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы", — говорится в тексте обращения.Как пояснил Хамзаев, в жаркую погоду работа требует больших энергозатрат как с физической, так и с психологической точки зрения. Результатом этого могут стать повышенная усталость, стресс, тепловой удар и более серьезные недомогания.Он добавил, что в пожилом возрасте эти проблемы обостряются из-за хронических заболеваний. Поэтому, по словам Хамзаева, работникам старше 60 лет нужен дополнительный отдых.

https://ria.ru/20210303/pensiya-1599680982.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

султан хамзаев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество