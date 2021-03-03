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Главой "Росморпорта" стал и.о. гендиректора Смирнов
Главой "Росморпорта" стал и.о. гендиректора Смирнов
Главой ФГУП "Росморпорт" назначен ранее исполнявший обязанности гендиректора Александр Смирнов, сообщает предприятие. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:24
2021-03-03T10:24
россия
фгуп "росморпорт"
росморпорт
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главой ФГУП "Росморпорт" назначен ранее исполнявший обязанности гендиректора Александр Смирнов, сообщает предприятие."Соответствующее распоряжение Росморречфлота №100/к-мрф от 02.03.2021 года подписано главой агентства Андреем Лаврищевым. Решение согласовано аппаратом правительства Российской Федерации и министерством транспорта РФ", - говорится в сообщении."Решение о назначении Александра Смирнова принято, исходя из его значительного опыта управленческой деятельности и знания специфики морской отрасли РФ", - сказали в пресс-службе предприятия.Новый гендиректор обозначил основные задачи предприятия. "Ключевой задачей вижу завершение подготовки "Росморпорта" к предстоящему акционированию. Нам также предстоит успешно реализовать и не допустить срыва сроков по важнейшим проектам в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры", - приводятся в релизе слова Смирнова.В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил тогдашнего гендиректора "Росморпорта" Андрея Лаврищева главой Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот).Временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП "Росморпорт" стал заместитель гендиректора предприятия Смирнов.Смирнов с 2010 по 2014 год занимал должности заместителя министра, первого заместителя министра юстиции РФ, а с 2014 по 2017 год - заместителя директора административного департамента правительства РФ. В структуру "Росморпорта" Смирнов пришел в декабре 2017 года, когда и был назначен на должность заместителя гендиректора по работе с органами исполнительной власти.
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россия
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россия, фгуп "росморпорт", росморпорт, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), общество

Главой "Росморпорта" стал и.о. гендиректора Смирнов

10:24 03.03.2021
 
© ФГУП "Росморпорт"Ледокол "Тор"
Ледокол Тор - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© ФГУП "Росморпорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главой ФГУП "Росморпорт" назначен ранее исполнявший обязанности гендиректора Александр Смирнов, сообщает предприятие.
"Соответствующее распоряжение Росморречфлота №100/к-мрф от 02.03.2021 года подписано главой агентства Андреем Лаврищевым. Решение согласовано аппаратом правительства Российской Федерации и министерством транспорта РФ", - говорится в сообщении.
"Решение о назначении Александра Смирнова принято, исходя из его значительного опыта управленческой деятельности и знания специфики морской отрасли РФ", - сказали в пресс-службе предприятия.
Новый гендиректор обозначил основные задачи предприятия. "Ключевой задачей вижу завершение подготовки "Росморпорта" к предстоящему акционированию. Нам также предстоит успешно реализовать и не допустить срыва сроков по важнейшим проектам в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры", - приводятся в релизе слова Смирнова.
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СМИ: "Росморпорт" предложил повысить ставки для судов загранплавания
В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил тогдашнего гендиректора "Росморпорта" Андрея Лаврищева главой Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот).
Временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП "Росморпорт" стал заместитель гендиректора предприятия Смирнов.
Смирнов с 2010 по 2014 год занимал должности заместителя министра, первого заместителя министра юстиции РФ, а с 2014 по 2017 год - заместителя директора административного департамента правительства РФ. В структуру "Росморпорта" Смирнов пришел в декабре 2017 года, когда и был назначен на должность заместителя гендиректора по работе с органами исполнительной власти.
 
РоссияФГУП "Росморпорт"РосморпортФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Общество
 
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