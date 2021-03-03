https://ria.ru/20210303/ozhogi-1599784714.html

В Пскове две студентки получили ожоги глаз на занятии по химии

В Пскове две студентки получили ожоги глаз на занятии по химии

Две студентки Псковского государственного университета (ПсковГУ), по предварительным данным, получили ожоги роговицы глаз после того, как на занятии по химии во РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:56

2021-03-03T16:56

2021-03-03T16:56

псковская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Две студентки Псковского государственного университета (ПсковГУ), по предварительным данным, получили ожоги роговицы глаз после того, как на занятии по химии во время эксперимента по производству хлора разбилась колба, сообщает в среду администрация Псковской области."В Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ на уроке по неорганической химии отрабатывалась тема по производству хлора. Во время эксперимента разбилась колба, пострадали три студентки, у двух из них ожог глаз", - говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.Характер травм третьей пострадавшей пока не уточняется.Как уточнила ректор ПсковГУ Наталья Ильина, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, госпитализация им не потребовалась."У двух студенток, по предварительным данным, ожог роговицы глаз… Сейчас проводится внутреннее расследование, по его итогам будет доложено дополнительно", - сказала Ильина, чьи слова приводят псковские власти.

https://ria.ru/20200228/1565312655.html

псковская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псковская область, происшествия