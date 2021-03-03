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Совфед одобрил продление льгот по отпуску для многодетных родителей
Совфед одобрил продление льгот по отпуску для многодетных родителей
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:04
2021-03-03T11:04
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка.В 2018 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми. Соответствующей нормой был дополнен Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, установив, что работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет.В действующей редакции такое право предоставляется работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствует условие по возрасту младшего из детей.По мнению законодателей, закон позволит многодетным родителям совместить время отпуска.
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владимир путин, общество

Совфед одобрил продление льгот по отпуску для многодетных родителей

11:04 03.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми. Соответствующей нормой был дополнен Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.
Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, установив, что работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет.
В действующей редакции такое право предоставляется работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствует условие по возрасту младшего из детей.
По мнению законодателей, закон позволит многодетным родителям совместить время отпуска.
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