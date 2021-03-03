https://ria.ru/20210303/otpusk-1599711530.html

Совфед одобрил продление льгот по отпуску для многодетных родителей

Совфед одобрил продление льгот по отпуску для многодетных родителей

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:04

2021-03-03T11:04

2021-03-03T11:04

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, которым продлевается льгота для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка.В 2018 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми. Соответствующей нормой был дополнен Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, установив, что работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет.В действующей редакции такое право предоставляется работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 12 лет. При этом отсутствует условие по возрасту младшего из детей.По мнению законодателей, закон позволит многодетным родителям совместить время отпуска.

https://ria.ru/20201102/semya-1582631845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество