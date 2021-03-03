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"Т Плюс" планирует сократить длительность отключения горячей воды летом
"Т Плюс" планирует сократить длительность отключения горячей воды летом
"Т Плюс" одна из первых в России минимизирует отключение горячей воды летом до семи дней, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T21:44
2021-03-03T21:44
жкх
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Т Плюс" одна из первых в России минимизирует отключение горячей воды летом до семи дней, сообщила пресс-служба компании."ПАО "Т Плюс" одним из первых в стране минимизирует сроки нормативных отключений горячей воды летом с 14 до 7 дней. Это стало возможным благодаря увеличению резервных схем теплоснабжения: строительство перемычек и монтаж байпасных линий во время подготовки к отопительному сезону", - говорится в сообщении.Как отмечается, даже на территории Москвы и Московской области срок отключения горячей воды составляет порядка 10 дней, а недельный период отключений - беспрецедентный для всей России. Сообщается, что компания смонтирует свыше 14 километров временных трубопроводов в 16 регионах РФ стоимостью 160 миллионов рублей, они обеспечат жителей горячей водой в период ремонтов.Также, в 2021 году "Т Плюс" продолжит наращивать объемы модернизации теплосетевого комплекса регионов. "Планируемые инвестиции составят 15 миллиардов рублей. Эти средства позволят заменить и отремонтировать 539 километров трубопроводов разного диаметра", - добавляется в сообщении.Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах страны.
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жкх, т плюс, москва, московская область (подмосковье)

"Т Плюс" планирует сократить длительность отключения горячей воды летом

21:44 03.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Т Плюс" одна из первых в России минимизирует отключение горячей воды летом до семи дней, сообщила пресс-служба компании.
"ПАО "Т Плюс" одним из первых в стране минимизирует сроки нормативных отключений горячей воды летом с 14 до 7 дней. Это стало возможным благодаря увеличению резервных схем теплоснабжения: строительство перемычек и монтаж байпасных линий во время подготовки к отопительному сезону", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, даже на территории Москвы и Московской области срок отключения горячей воды составляет порядка 10 дней, а недельный период отключений - беспрецедентный для всей России. Сообщается, что компания смонтирует свыше 14 километров временных трубопроводов в 16 регионах РФ стоимостью 160 миллионов рублей, они обеспечат жителей горячей водой в период ремонтов.
Также, в 2021 году "Т Плюс" продолжит наращивать объемы модернизации теплосетевого комплекса регионов. "Планируемые инвестиции составят 15 миллиардов рублей. Эти средства позволят заменить и отремонтировать 539 километров трубопроводов разного диаметра", - добавляется в сообщении.
Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах страны.
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ЖКХТ ПлюсМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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