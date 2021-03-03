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https://ria.ru/20210303/operatsionnaya-1599827710.html
В горбольнице Королева оборудована уникальная операционная
В горбольнице Королева оборудована уникальная операционная
В горбольнице подмосковного Королева после капремонта здания оборудована уникальная операционная, которая позволит проводить все виды малоинвазивной хирургии,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T20:34
2021-03-03T20:34
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
королев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В горбольнице подмосковного Королева после капремонта здания оборудована уникальная операционная, которая позволит проводить все виды малоинвазивной хирургии, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Пять лет назад в Королеве мы встречались с жителями и главная задача, которую они нам поставили, – ремонт Королевской горбольницы. Она была в удручающем состоянии. С тех пор мы приводили ее в порядок. Мы стараемся активно делать капремонты во всех городах, потому что стены тоже лечат", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, посетившего больницу. Подобных операционных в России всего шесть. Как отметили в пресс-службе, в 2021 году в Московской области введут в строй поликлинику на 750 посещений в смену в Реутове, офис врача общей практики в селе Виноградово, начнут строить еще 6 лечебных заведений.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), королев

В горбольнице Королева оборудована уникальная операционная

20:34 03.03.2021
 
© Фото : пресс-службы Губернатора Московской области / Константин Семенец Губернатор Подмосковья осмотрел здание городской больницы Королева после капремонта
Губернатор Подмосковья осмотрел здание городской больницы Королева после капремонта - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : пресс-службы Губернатора Московской области / Константин Семенец
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В горбольнице подмосковного Королева после капремонта здания оборудована уникальная операционная, которая позволит проводить все виды малоинвазивной хирургии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Пять лет назад в Королеве мы встречались с жителями и главная задача, которую они нам поставили, – ремонт Королевской горбольницы. Она была в удручающем состоянии. С тех пор мы приводили ее в порядок. Мы стараемся активно делать капремонты во всех городах, потому что стены тоже лечат", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, посетившего больницу.
Подобных операционных в России всего шесть.
"В нашем оперблоке 6 операционных: 2 экстренные, 2 плановые, гибридная и интегрированная. В последней можно проводить все виды эндоскопических вмешательств – от коленки до онкологии. Здесь мы можем делать 8-10 операций в день, до 3 тысяч в год", - сказал главврач Королевской горбольницы Эдуард Шпилянский.
Как отметили в пресс-службе, в 2021 году в Московской области введут в строй поликлинику на 750 посещений в смену в Реутове, офис врача общей практики в селе Виноградово, начнут строить еще 6 лечебных заведений.
Операционная - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Королев
 
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