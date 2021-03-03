В горбольнице Королева оборудована уникальная операционная
© Фото : пресс-службы Губернатора Московской области / Константин Семенец Губернатор Подмосковья осмотрел здание городской больницы Королева после капремонта
© Фото : пресс-службы Губернатора Московской области / Константин Семенец
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В горбольнице подмосковного Королева после капремонта здания оборудована уникальная операционная, которая позволит проводить все виды малоинвазивной хирургии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Пять лет назад в Королеве мы встречались с жителями и главная задача, которую они нам поставили, – ремонт Королевской горбольницы. Она была в удручающем состоянии. С тех пор мы приводили ее в порядок. Мы стараемся активно делать капремонты во всех городах, потому что стены тоже лечат", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, посетившего больницу.
Подобных операционных в России всего шесть.
"В нашем оперблоке 6 операционных: 2 экстренные, 2 плановые, гибридная и интегрированная. В последней можно проводить все виды эндоскопических вмешательств – от коленки до онкологии. Здесь мы можем делать 8-10 операций в день, до 3 тысяч в год", - сказал главврач Королевской горбольницы Эдуард Шпилянский.
Как отметили в пресс-службе, в 2021 году в Московской области введут в строй поликлинику на 750 посещений в смену в Реутове, офис врача общей практики в селе Виноградово, начнут строить еще 6 лечебных заведений.