https://ria.ru/20210303/operatsionnaya-1599827710.html

В горбольнице Королева оборудована уникальная операционная

В горбольнице Королева оборудована уникальная операционная

В горбольнице подмосковного Королева после капремонта здания оборудована уникальная операционная, которая позволит проводить все виды малоинвазивной хирургии,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T20:34

2021-03-03T20:34

2021-03-03T20:34

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

королев

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В горбольнице подмосковного Королева после капремонта здания оборудована уникальная операционная, которая позволит проводить все виды малоинвазивной хирургии, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Пять лет назад в Королеве мы встречались с жителями и главная задача, которую они нам поставили, – ремонт Королевской горбольницы. Она была в удручающем состоянии. С тех пор мы приводили ее в порядок. Мы стараемся активно делать капремонты во всех городах, потому что стены тоже лечат", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, посетившего больницу. Подобных операционных в России всего шесть. Как отметили в пресс-службе, в 2021 году в Московской области введут в строй поликлинику на 750 посещений в смену в Реутове, офис врача общей практики в селе Виноградово, начнут строить еще 6 лечебных заведений.

https://ria.ru/20210303/poezd-1599786229.html

московская область (подмосковье)

королев

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), королев