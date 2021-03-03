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В среду вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
В среду вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:10
2021-03-03T08:10
ярославское шоссе
ленинградское шоссе (москва)
авто
москва
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Отмечается, что утром в среду движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах и шоссе Энтузиастов."Пока движение свободное, не считая двух пробок на внешней стороне МКАД, которые стоят перед Осташковским и Алтуфьевским шоссе из-за дорожных работ. Кроме этого, традиционно плотно на Ярославском шоссе от МКАД до Северянинского путепровода и на шоссе Энтузиастов перед Авиамоторной. Из внезапного - чуть плотнее, чем обычно, идет в эти минуты Ленинградское шоссе. На эстакаде напротив Метрополиса поток задерживает небольшое ДТП в левой полосе. В эту пробку вы попадаете в районе Флотской улицы. В остальном, без неожиданностей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что длина заторов - 64 километра. На данный момент пробки в городе оцениваются в три балла.
https://ria.ru/20210303/moskva-1599691950.html
ярославское шоссе
ленинградское шоссе (москва)
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ярославское шоссе, ленинградское шоссе (москва), авто, москва, общество

В среду вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов

08:10 03.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в пробке на Новорижском шоссе. 4 декабря 2017
Автомобили стоят в пробке на Новорижском шоссе. 4 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.
Отмечается, что утром в среду движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах и шоссе Энтузиастов.
"Пока движение свободное, не считая двух пробок на внешней стороне МКАД, которые стоят перед Осташковским и Алтуфьевским шоссе из-за дорожных работ. Кроме этого, традиционно плотно на Ярославском шоссе от МКАД до Северянинского путепровода и на шоссе Энтузиастов перед Авиамоторной. Из внезапного - чуть плотнее, чем обычно, идет в эти минуты Ленинградское шоссе. На эстакаде напротив Метрополиса поток задерживает небольшое ДТП в левой полосе. В эту пробку вы попадаете в районе Флотской улицы. В остальном, без неожиданностей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что длина заторов - 64 километра. На данный момент пробки в городе оцениваются в три балла.
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