Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/moshennichestvo-1599724363.html
В Минцифры предупредили о фишинговых рассылках от имени портала госуслуг
В Минцифры предупредили о фишинговых рассылках от имени портала госуслуг
Официальные рассылки от портала госуслуг носят общий информационный характер и не запрашивают данные пользователей, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:03
2021-03-03T19:58
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594479089_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_29715994504f72460dc2fae051961aba.jpg
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Официальные рассылки от портала госуслуг носят общий информационный характер и не запрашивают данные пользователей, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.Как ранее сообщалось, мошенники начали рассылать письма на электронную почту, напоминающие сообщение от портала госуслуг, в котором злоумышленники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат. Для оформления выплат предлагается перейти в личный кабинет. После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором "счастливчик" должен указать номер своей банковской карты, на которую должны "поступить" деньги."Официальные рассылки от госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов, слова которого приводятся в сообщении министерства.Он напомнил, что уведомления пользователям портала госуслуг приходят в "личный кабинет" на портал и в виде push-уведомлений в приложение. "Мы всегда рекомендуем пользователям проверять наличие уведомлений в личном кабинете и при наличии каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки", - отметил замминистра.Он добавил, что Минцифры постоянно проводит непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru. "На большинстве обнаруженных доменов не размещено какого-либо контента. По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий", - сказал Качанов.Он уточнил, что блокировка ресурсов осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен Координационного центра национального домена сети интернет, а также международными нормами, прописанными в нормативных актах ICANN (международного регулятора в сфере доменных имен и IP адресов). "При обнаружении признаков мошеннической (или иной вредоносной) деятельности, компетентной (уполномоченной) организацией незамедлительно направляется запрос на блокировку соответствующему регистратору доменных имен и хостинг провайдеру", - сказал замглавы Минцифры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/biometriya-1598419671.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594479089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_af8bc927f900de53a72f91a0564a4725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество

В Минцифры предупредили о фишинговых рассылках от имени портала госуслуг

12:03 03.03.2021 (обновлено: 19:58 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Официальные рассылки от портала госуслуг носят общий информационный характер и не запрашивают данные пользователей, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
Как ранее сообщалось, мошенники начали рассылать письма на электронную почту, напоминающие сообщение от портала госуслуг, в котором злоумышленники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат. Для оформления выплат предлагается перейти в личный кабинет. После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором "счастливчик" должен указать номер своей банковской карты, на которую должны "поступить" деньги.
"Официальные рассылки от госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов, слова которого приводятся в сообщении министерства.
Он напомнил, что уведомления пользователям портала госуслуг приходят в "личный кабинет" на портал и в виде push-уведомлений в приложение. "Мы всегда рекомендуем пользователям проверять наличие уведомлений в личном кабинете и при наличии каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки", - отметил замминистра.
Сканирование отпечатка пальца избирателя на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 20:24
Россияне могут получить доступ к госуслугам по биоданным
Он добавил, что Минцифры постоянно проводит непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru. "На большинстве обнаруженных доменов не размещено какого-либо контента. По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий", - сказал Качанов.
Он уточнил, что блокировка ресурсов осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен Координационного центра национального домена сети интернет, а также международными нормами, прописанными в нормативных актах ICANN (международного регулятора в сфере доменных имен и IP адресов). "При обнаружении признаков мошеннической (или иной вредоносной) деятельности, компетентной (уполномоченной) организацией незамедлительно направляется запрос на блокировку соответствующему регистратору доменных имен и хостинг провайдеру", - сказал замглавы Минцифры.
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния