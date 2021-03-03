https://ria.ru/20210303/moshennichestvo-1599724363.html

В Минцифры предупредили о фишинговых рассылках от имени портала госуслуг

В Минцифры предупредили о фишинговых рассылках от имени портала госуслуг

Официальные рассылки от портала госуслуг носят общий информационный характер и не запрашивают данные пользователей, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:03

2021-03-03T12:03

2021-03-03T19:58

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Официальные рассылки от портала госуслуг носят общий информационный характер и не запрашивают данные пользователей, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.Как ранее сообщалось, мошенники начали рассылать письма на электронную почту, напоминающие сообщение от портала госуслуг, в котором злоумышленники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат. Для оформления выплат предлагается перейти в личный кабинет. После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором "счастливчик" должен указать номер своей банковской карты, на которую должны "поступить" деньги."Официальные рассылки от госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты", - заявил замглавы Минцифры Олег Качанов, слова которого приводятся в сообщении министерства.Он напомнил, что уведомления пользователям портала госуслуг приходят в "личный кабинет" на портал и в виде push-уведомлений в приложение. "Мы всегда рекомендуем пользователям проверять наличие уведомлений в личном кабинете и при наличии каких-либо подозрений обращаться в службу поддержки", - отметил замминистра.Он добавил, что Минцифры постоянно проводит непрерывный мониторинг ресурсов с доменными именами, внешне похожими на доменное имя www.gosuslugi.ru. "На большинстве обнаруженных доменов не размещено какого-либо контента. По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий", - сказал Качанов.Он уточнил, что блокировка ресурсов осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен Координационного центра национального домена сети интернет, а также международными нормами, прописанными в нормативных актах ICANN (международного регулятора в сфере доменных имен и IP адресов). "При обнаружении признаков мошеннической (или иной вредоносной) деятельности, компетентной (уполномоченной) организацией незамедлительно направляется запрос на блокировку соответствующему регистратору доменных имен и хостинг провайдеру", - сказал замглавы Минцифры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/biometriya-1598419671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество