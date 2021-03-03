https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599713562.html

В Москве выявили 1284 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1284 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1284, Санкт-Петербурге - 962, Подмосковье - 691, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:14

2021-03-03T11:14

2021-03-03T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1284, Санкт-Петербурге - 962, Подмосковье - 691, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1284, 2. Санкт-Петербург - 962, 3. Московская область - 691", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по три случая, в Ненецком автономном округе - один.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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