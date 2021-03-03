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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599713562.html
В Москве выявили 1284 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1284 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1284, Санкт-Петербурге - 962, Подмосковье - 691, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:14
2021-03-03T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1284, Санкт-Петербурге - 962, Подмосковье - 691, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1284, 2. Санкт-Петербург - 962, 3. Московская область - 691", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по три случая, в Ненецком автономном округе - один.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область

В Москве выявили 1284 новых случая заражения коронавирусом

11:14 03.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1284, Санкт-Петербурге - 962, Подмосковье - 691, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1284, 2. Санкт-Петербург - 962, 3. Московская область - 691", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по три случая, в Ненецком автономном округе - один.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская область
 
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