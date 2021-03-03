https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599686163.html

В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса

В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса

"Нигерийский" штамм коронавируса обнаружен на севере Италии в городе Брешиа, провинция Ломбардия. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой президента... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T03:25

2021-03-03T03:25

2021-03-03T03:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ломбардия

италия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Нигерийский" штамм коронавируса обнаружен на севере Италии в городе Брешиа, провинция Ломбардия. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.По словам специалиста, для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны.Других подробностей об особенностях обнаруженной разновидности коронавируса Карузо не сообщил.О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.Ранее, в середине декабря в Великобритании обнаружили мутацию коронавируса — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 56-70 процентов быстрее исходника. Также высказывались предположения, что этот штамм чаще приводит к смерти пациентов.

https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597534236.html

ломбардия

италия

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коронавирус covid-19, ломбардия, италия