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Fox News: США собирались топить российские корабли у берегов Сирии
Fox News: США собирались топить российские корабли у берегов Сирии
Американская подводная лодка класса "Вирджиния" USS John Warner была готова топить российские корабли у берегов Сирии в 2018 году. Об этом сообщил Fox News. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:00
2021-03-03T17:00
2021-03-03T20:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американская подводная лодка класса "Вирджиния" USS John Warner была готова топить российские корабли у берегов Сирии в 2018 году. Об этом сообщил Fox News.В апреле 2018 года субмарина, находившаяся в Средиземном море, запустила шесть ракет "Томагавк" по сирийской территории. "Затем она погрузилась под воду и приготовилась топить любые российские военные корабли, которые предпримут меры против американского флота в этом районе", — говорится в сообщении.Как отмечает телеканал, один из кораблей служил прикрытием для подводной лодки и на самом деле участвовал в обстреле Сирии. Эти подробности сообщаются впервые.Удар по СирииСША, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля 2018 года нанесли удар по территории Сирии. Всего при обстреле использовались 103 крылатые ракеты, включая "Томагавки" морского базирования, управляемые авиабомбы и ракеты "воздух — земля". При этом 71 из них удалось сбить еще в воздухе. В результате атаки трое сирийских граждан были ранены.Поводом для удара стали обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия — зарина и хлора — в городе Дума. Сирийские власти эти заявления отвергали. Видео последствий атаки, опубликованное организацией "Белые каски" впоследствии признали фейком. По результатам расследования ОЗХО заявила, что в Думе применялся только хлор.При этом за день до происшествия российские власти заявляли о подготовке провокации "Фронтом ан-Нусра"* и "Сирийской свободной армией" с применением хлора.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
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РИА Новости
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россия, средиземное море, сирия, сша
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Американская подводная лодка класса "Вирджиния" USS John Warner была готова топить российские корабли у берегов Сирии
в 2018 году. Об этом сообщил Fox News
.
В апреле 2018 года субмарина, находившаяся в Средиземном море
, запустила шесть ракет "Томагавк" по сирийской территории.
"Затем она погрузилась под воду и приготовилась топить любые российские военные корабли, которые предпримут меры против американского флота в этом районе", — говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, один из кораблей служил прикрытием для подводной лодки и на самом деле участвовал в обстреле Сирии. Эти подробности сообщаются впервые.
Удар по Сирии
США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля 2018 года нанесли удар по территории Сирии. Всего при обстреле использовались 103 крылатые ракеты, включая "Томагавки" морского базирования, управляемые авиабомбы и ракеты "воздух — земля". При этом 71 из них удалось сбить еще в воздухе. В результате атаки трое сирийских граждан были ранены.
Поводом для удара стали обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия — зарина и хлора — в городе Дума. Сирийские власти эти заявления отвергали. Видео последствий атаки, опубликованное организацией "Белые каски" впоследствии признали фейком. По результатам расследования ОЗХО заявила, что в Думе применялся только хлор.
При этом за день до происшествия российские власти заявляли о подготовке провокации "Фронтом ан-Нусра"* и "Сирийской свободной армией" с применением хлора.
*Запрещенная в России террористическая организация.