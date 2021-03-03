https://ria.ru/20210303/korabli-1599785701.html

Fox News: США собирались топить российские корабли у берегов Сирии

Fox News: США собирались топить российские корабли у берегов Сирии

Американская подводная лодка класса "Вирджиния" USS John Warner была готова топить российские корабли у берегов Сирии в 2018 году. Об этом сообщил Fox News. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:00

2021-03-03T17:00

2021-03-03T20:00

россия

средиземное море

сирия

сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американская подводная лодка класса "Вирджиния" USS John Warner была готова топить российские корабли у берегов Сирии в 2018 году. Об этом сообщил Fox News.В апреле 2018 года субмарина, находившаяся в Средиземном море, запустила шесть ракет "Томагавк" по сирийской территории. "Затем она погрузилась под воду и приготовилась топить любые российские военные корабли, которые предпримут меры против американского флота в этом районе", — говорится в сообщении.Как отмечает телеканал, один из кораблей служил прикрытием для подводной лодки и на самом деле участвовал в обстреле Сирии. Эти подробности сообщаются впервые.Удар по СирииСША, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля 2018 года нанесли удар по территории Сирии. Всего при обстреле использовались 103 крылатые ракеты, включая "Томагавки" морского базирования, управляемые авиабомбы и ракеты "воздух — земля". При этом 71 из них удалось сбить еще в воздухе. В результате атаки трое сирийских граждан были ранены.Поводом для удара стали обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия — зарина и хлора — в городе Дума. Сирийские власти эти заявления отвергали. Видео последствий атаки, опубликованное организацией "Белые каски" впоследствии признали фейком. По результатам расследования ОЗХО заявила, что в Думе применялся только хлор.При этом за день до происшествия российские власти заявляли о подготовке провокации "Фронтом ан-Нусра"* и "Сирийской свободной армией" с применением хлора.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html

россия

средиземное море

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, средиземное море, сирия, сша