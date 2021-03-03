https://ria.ru/20210303/izbieniya-1599748583.html

В Ярославле задержали третьего фигуранта нового дела об избиениях в ИК-1

В Ярославле задержали третьего фигуранта нового дела об избиениях в ИК-1

Следователи задержали третьего подозреваемого в избиении осуждённого в ИК-1 Ярославля, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:46

2021-03-03T13:46

2021-03-03T13:46

ярославская область

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ , 3 мар - РИА Новости. Следователи задержали третьего подозреваемого в избиении осуждённого в ИК-1 Ярославля, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону Евгений Сучков.О задержании сообщается в Telegram-канале, посвященном делам об избиениях осуждённых в ИК-1 Ярославля, его ведёт фонд "Общественный вердикт"."Подтверждаю задержание", - сказал Сучков.На прошлой неделе "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двух осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУСК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.Через несколько дней СУСК сообщило о задержании в рамках уголовного дела двоих действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. Это младший инспектор отдела безопасности колонии Александр Семёнов и старший инспектор отдела хозобеспечения колонии Иван Коковин. По данным фонда "Общественный вердикт", чей адвокат Ирина Бирюкова представляет интересы потерпевших, они подозреваются в участии в первом эпизоде видео - потерпевший уже вышел на свободу, его зовут Абубакар Цагалаев. Оба сотрудника помещены под домашний арест, они временно отстранены от службы.В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. В прошлом году по итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sizo-1599742930.html

https://ria.ru/20210303/izbienie-1599686500.html

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, ярославль, происшествия