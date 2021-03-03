https://ria.ru/20210303/gazoprovod-1599831216.html

Кандидат на пост замгоссекретаря выступила против "Северного потока — 2"

Кандидат на пост замгоссекретаря выступила против "Северного потока — 2"

Кандидат на место первого заместителя госсекретаря Венди Шерман заявила, что в случае утверждения на должность сделает все, чтобы остановить строительство... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T20:58

2021-03-03T20:58

2021-03-03T20:58

северный поток — 2

венди шерман

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Кандидат на место первого заместителя госсекретаря Венди Шерман заявила, что в случае утверждения на должность сделает все, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2"."Даже если меня утвердят, я не буду иметь полномочий принимать такие решения самостоятельно. Но я могу сказать, что я сделаю все в моих силах, чтобы гарантировать, что "Северный поток — 2" не продвинется вперед", - сказала она в ходе слушаний в профильном комитете сената по ее кандидатуре.По ее словам, власти осознают неотложный характер этой проблемы, и заверила, что администрация постарается сделать все, что может в рамках закона.Ранее администрация Джо Байдена не стала расширять санкции в отношении проекта и связанных с ним компаний, ограничившись добавлением уже находящихся под санкциями судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" еще в один санкционный список."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sevpotok-1599751303.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/ssha-1599642965.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, венди шерман, джо байден, сша