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https://ria.ru/20210303/gazoprovod-1599831216.html
Кандидат на пост замгоссекретаря выступила против "Северного потока — 2"
Кандидат на пост замгоссекретаря выступила против "Северного потока — 2"
Кандидат на место первого заместителя госсекретаря Венди Шерман заявила, что в случае утверждения на должность сделает все, чтобы остановить строительство... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T20:58
2021-03-03T20:58
северный поток — 2
венди шерман
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Кандидат на место первого заместителя госсекретаря Венди Шерман заявила, что в случае утверждения на должность сделает все, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2"."Даже если меня утвердят, я не буду иметь полномочий принимать такие решения самостоятельно. Но я могу сказать, что я сделаю все в моих силах, чтобы гарантировать, что "Северный поток — 2" не продвинется вперед", - сказала она в ходе слушаний в профильном комитете сената по ее кандидатуре.По ее словам, власти осознают неотложный характер этой проблемы, и заверила, что администрация постарается сделать все, что может в рамках закона.Ранее администрация Джо Байдена не стала расширять санкции в отношении проекта и связанных с ним компаний, ограничившись добавлением уже находящихся под санкциями судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" еще в один санкционный список."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sevpotok-1599751303.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/ssha-1599642965.html
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северный поток — 2, венди шерман, джо байден, сша

Кандидат на пост замгоссекретаря выступила против "Северного потока — 2"

20:58 03.03.2021
 
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Кандидат на место первого заместителя госсекретаря Венди Шерман заявила, что в случае утверждения на должность сделает все, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2".
"Даже если меня утвердят, я не буду иметь полномочий принимать такие решения самостоятельно. Но я могу сказать, что я сделаю все в моих силах, чтобы гарантировать, что "Северный поток — 2" не продвинется вперед", - сказала она в ходе слушаний в профильном комитете сената по ее кандидатуре.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 13:56
"Пришло время". В США требуют "поставить мат" "Северному потоку-2"
По ее словам, власти осознают неотложный характер этой проблемы, и заверила, что администрация постарается сделать все, что может в рамках закона.
Ранее администрация Джо Байдена не стала расширять санкции в отношении проекта и связанных с ним компаний, ограничившись добавлением уже находящихся под санкциями судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" еще в один санкционный список.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 18:07
США обозначили свой курс в отношениях с Россией
 
Северный поток — 2Венди ШерманДжо БайденСША
 
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