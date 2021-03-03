https://ria.ru/20210303/ekologiya-1599759421.html

Совфед одобрил закон о доступе к экологической информации

Совфед одобрил закон о доступе к экологической информации

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, обязывающий власти раскрывать населению экологическую информацию. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:34

2021-03-03T14:34

2021-03-03T14:34

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, обязывающий власти раскрывать населению экологическую информацию.В 2016 году президент РФ поручил правительству разработать и внести в Госдуму законопроект, гарантирующий гражданам доступ к информации о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесном фонде.Законом определяется, что такое экологическая информация, а также на федеральные, региональные и местные власти накладывается обязательство размещать экологическую информацию в интернете.Кроме того, закон определяет перечень экологической информации, которая должна быть предоставлена населению: состояние атмосферного воздуха, водоёмов, почвы, радиационный фон и другие. Как ранее отмечали законодатели, сохраняется возможность дополнительно расширять этот перечень, но сужен он быть не может.Также законом вводится запрет закрывать экологическую информацию законом о коммерческой тайне.

https://ria.ru/20210127/balans-1594808587.html

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