Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране
14:55 03.03.2021 (обновлено: 15:07 03.03.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию с начальником генерального штаба Оником Гаспаряном, отставки которого добивается премьер страны Никол Пашинян, сообщили в президентской пресс-службе.
"Саркисян и Гаспарян коснулись напряженной ситуации, сложившейся в стране из-за последних событий. Была отмечена первостепенная важность безопасности и стабильности в стране, независимо от принимаемых в этой связи решений", - говорится в сообщении на сайте президента.
Саркисян заявил, что армия нуждается во всеобщей заботе, и он продолжит держать армию и ее проблемы в центре своего внимания.
Ранее в пресс-службе президента Армена Саркисяна заявили, что он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа об освобождении Гаспаряна от должности, направленный ему премьером Пашиняном, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.