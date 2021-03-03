https://ria.ru/20210303/armeniya-1599762721.html

Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране

Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране

Президент Армении Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию с начальником генерального штаба Оником Гаспаряном, отставки которого добивается премьер... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:55

2021-03-03T14:55

2021-03-03T15:07

оник гаспарян

никол пашинян

ереван

ситуация в армении

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию с начальником генерального штаба Оником Гаспаряном, отставки которого добивается премьер страны Никол Пашинян, сообщили в президентской пресс-службе."Саркисян и Гаспарян коснулись напряженной ситуации, сложившейся в стране из-за последних событий. Была отмечена первостепенная важность безопасности и стабильности в стране, независимо от принимаемых в этой связи решений", - говорится в сообщении на сайте президента.Саркисян заявил, что армия нуждается во всеобщей заботе, и он продолжит держать армию и ее проблемы в центре своего внимания.Ранее в пресс-службе президента Армена Саркисяна заявили, что он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа об освобождении Гаспаряна от должности, направленный ему премьером Пашиняном, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/armeniya-1599381542.html

https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599492561.html

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оник гаспарян, никол пашинян, ереван, ситуация в армении, армен саркисян, армения, в мире