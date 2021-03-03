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Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране
Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране
Президент Армении Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию с начальником генерального штаба Оником Гаспаряном, отставки которого добивается премьер... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:55
2021-03-03T15:07
оник гаспарян
никол пашинян
ереван
ситуация в армении
армен саркисян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию с начальником генерального штаба Оником Гаспаряном, отставки которого добивается премьер страны Никол Пашинян, сообщили в президентской пресс-службе."Саркисян и Гаспарян коснулись напряженной ситуации, сложившейся в стране из-за последних событий. Была отмечена первостепенная важность безопасности и стабильности в стране, независимо от принимаемых в этой связи решений", - говорится в сообщении на сайте президента.Саркисян заявил, что армия нуждается во всеобщей заботе, и он продолжит держать армию и ее проблемы в центре своего внимания.Ранее в пресс-службе президента Армена Саркисяна заявили, что он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа об освобождении Гаспаряна от должности, направленный ему премьером Пашиняном, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210301/armeniya-1599381542.html
https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599492561.html
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оник гаспарян, никол пашинян, ереван, ситуация в армении, армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию в стране

14:55 03.03.2021 (обновлено: 15:07 03.03.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване
Участники акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил внутриполитическую ситуацию с начальником генерального штаба Оником Гаспаряном, отставки которого добивается премьер страны Никол Пашинян, сообщили в президентской пресс-службе.
"Саркисян и Гаспарян коснулись напряженной ситуации, сложившейся в стране из-за последних событий. Была отмечена первостепенная важность безопасности и стабильности в стране, независимо от принимаемых в этой связи решений", - говорится в сообщении на сайте президента.
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 09:36
Президент Армении призвал не допустить потрясений в стране
Саркисян заявил, что армия нуждается во всеобщей заботе, и он продолжит держать армию и ее проблемы в центре своего внимания.
Ранее в пресс-службе президента Армена Саркисяна заявили, что он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа об освобождении Гаспаряна от должности, направленный ему премьером Пашиняном, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 18:37
Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении
 
Оник ГаспарянНикол ПашинянЕреванСитуация в АрменииАрмен СаркисянАрменияВ мире
 
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