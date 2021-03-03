https://ria.ru/20210303/armeniya-1599700309.html

В Ереване заявили, что Баку удерживает более ста граждан Армении

В Ереване заявили, что Баку удерживает более ста граждан Армении

Азербайджан удерживает более ста граждан Армении, и затягивание решения этого вопроса отодвигает запуск диалога между Ереваном и Баку, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:41

2021-03-03T09:41

2021-03-03T09:41

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156001/99/1560019996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16f35f333a52ec0a9a1ba13860ca1bde.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Азербайджан удерживает более ста граждан Армении, и затягивание решения этого вопроса отодвигает запуск диалога между Ереваном и Баку, заявил в интервью РИА Новости главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян.Синанян отметил, что в ходе своего визита в Россию 24 февраля - 2 марта он обсудил этот вопрос в контактах с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко."Самая главная тема для нас - это возвращение из Азербайджана армянских военнопленных и удерживаемых лиц. И этот вопрос в том числе я обсуждал на встрече в МИД России... Я знаю, что их больше ста, но конкретной цифры у меня нет. И поэтому в том числе мы ведем диалог, потому что тоже хотим выяснить, сколько людей оказалось в азербайджанском плену, они (Баку - ред.) знают это лучше. Из-за военных действий понятно, что у нас есть список людей, которые мы знаем, что находятся в Азербайджане, и еще есть список пропавших без вести. И в данном случае цифры постоянно меняются", - добавил он.По его словам, Ереван надеется, что Москва будет и далее способствовать урегулированию этого вопроса.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210227/karabakh-1599256407.html

https://ria.ru/20210216/pogibshiy-1597653328.html

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире