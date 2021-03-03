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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210303/armeniya-1599700309.html
В Ереване заявили, что Баку удерживает более ста граждан Армении
В Ереване заявили, что Баку удерживает более ста граждан Армении
Азербайджан удерживает более ста граждан Армении, и затягивание решения этого вопроса отодвигает запуск диалога между Ереваном и Баку, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:41
2021-03-03T09:41
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Азербайджан удерживает более ста граждан Армении, и затягивание решения этого вопроса отодвигает запуск диалога между Ереваном и Баку, заявил в интервью РИА Новости главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян.Синанян отметил, что в ходе своего визита в Россию 24 февраля - 2 марта он обсудил этот вопрос в контактах с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко."Самая главная тема для нас - это возвращение из Азербайджана армянских военнопленных и удерживаемых лиц. И этот вопрос в том числе я обсуждал на встрече в МИД России... Я знаю, что их больше ста, но конкретной цифры у меня нет. И поэтому в том числе мы ведем диалог, потому что тоже хотим выяснить, сколько людей оказалось в азербайджанском плену, они (Баку - ред.) знают это лучше. Из-за военных действий понятно, что у нас есть список людей, которые мы знаем, что находятся в Азербайджане, и еще есть список пропавших без вести. И в данном случае цифры постоянно меняются", - добавил он.По его словам, Ереван надеется, что Москва будет и далее способствовать урегулированию этого вопроса.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210227/karabakh-1599256407.html
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нагорный карабах, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В Ереване заявили, что Баку удерживает более ста граждан Армении

09:41 03.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на гору Арарат и город Ереван
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Азербайджан удерживает более ста граждан Армении, и затягивание решения этого вопроса отодвигает запуск диалога между Ереваном и Баку, заявил в интервью РИА Новости главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян.
Синанян отметил, что в ходе своего визита в Россию 24 февраля - 2 марта он обсудил этот вопрос в контактах с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.
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"Самая главная тема для нас - это возвращение из Азербайджана армянских военнопленных и удерживаемых лиц. И этот вопрос в том числе я обсуждал на встрече в МИД России... Я знаю, что их больше ста, но конкретной цифры у меня нет. И поэтому в том числе мы ведем диалог, потому что тоже хотим выяснить, сколько людей оказалось в азербайджанском плену, они (Баку - ред.) знают это лучше. Из-за военных действий понятно, что у нас есть список людей, которые мы знаем, что находятся в Азербайджане, и еще есть список пропавших без вести. И в данном случае цифры постоянно меняются", - добавил он.
По его словам, Ереван надеется, что Москва будет и далее способствовать урегулированию этого вопроса.
"Мы надеемся, что в работе с Российской Федерацией мы сможем добиться успеха. Российская сторона давала заверения, что будет содействовать урегулированию этого вопроса, и мы верим им. Затягивание этого вопроса отодвигает запуска диалога между Арменией и Азербайджаном", - заявил Синанян.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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