В Ереване заявили, что Баку удерживает более ста граждан Армении
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Азербайджан удерживает более ста граждан Армении, и затягивание решения этого вопроса отодвигает запуск диалога между Ереваном и Баку, заявил в интервью РИА Новости главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян.
Синанян отметил, что в ходе своего визита в Россию 24 февраля - 2 марта он обсудил этот вопрос в контактах с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.
"Самая главная тема для нас - это возвращение из Азербайджана армянских военнопленных и удерживаемых лиц. И этот вопрос в том числе я обсуждал на встрече в МИД России... Я знаю, что их больше ста, но конкретной цифры у меня нет. И поэтому в том числе мы ведем диалог, потому что тоже хотим выяснить, сколько людей оказалось в азербайджанском плену, они (Баку - ред.) знают это лучше. Из-за военных действий понятно, что у нас есть список людей, которые мы знаем, что находятся в Азербайджане, и еще есть список пропавших без вести. И в данном случае цифры постоянно меняются", - добавил он.
По его словам, Ереван надеется, что Москва будет и далее способствовать урегулированию этого вопроса.
"Мы надеемся, что в работе с Российской Федерацией мы сможем добиться успеха. Российская сторона давала заверения, что будет содействовать урегулированию этого вопроса, и мы верим им. Затягивание этого вопроса отодвигает запуска диалога между Арменией и Азербайджаном", - заявил Синанян.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.