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В США назвали самые странные вещи, конфискованные у авиапассажиров
В США назвали самые странные вещи, конфискованные у авиапассажиров
Сотрудники управления транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) рассказали о необычных вещах, которые они конфисковали у... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T02:11
2021-03-03T02:11
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники управления транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) рассказали о необычных вещах, которые они конфисковали у авиапассажиров в прошлом году, сообщает Travel and Leisure.Подразделение, созданное в ноябре 2001 году после терактов, произошедших двумя месяцами ранее, обычно находит и изымает у путешественников, оружие, наркотические вещества, опасные и взрывчатые субстанции.В прошлом году в международном аэропорту Сиракузы Хэнкок в Нью-Йорке один из пассажиров пытался пронести в салон маленькую акулу в банке с водой. Агентов этот факт не удивил, вопросы вызвал химический состав жидкости — он был признан опасным, поэтому живой груз был изъят.Также служба авиабезопасности отобрала у туристов рогатку, марихуану в бутылках с шампунем, книгу со спрятанными в нее ножами, бенгальские огни и дымовую шашку.
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аэропорты, сша, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, нью-йорк (город)
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Сотрудники управления транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) рассказали о необычных вещах, которые они конфисковали у авиапассажиров в прошлом году, сообщает
Travel and Leisure.
Подразделение, созданное в ноябре 2001 году после терактов, произошедших двумя месяцами ранее, обычно находит и изымает у путешественников, оружие, наркотические вещества, опасные и взрывчатые субстанции.
В прошлом году в международном аэропорту Сиракузы Хэнкок в Нью-Йорке один из пассажиров пытался пронести в салон маленькую акулу в банке с водой. Агентов этот факт не удивил, вопросы вызвал химический состав жидкости — он был признан опасным, поэтому живой груз был изъят.
Также служба авиабезопасности отобрала у туристов рогатку, марихуану в бутылках с шампунем, книгу со спрятанными в нее ножами, бенгальские огни и дымовую шашку.