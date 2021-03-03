https://ria.ru/20210303/aeroport-1599444543.html

В США назвали самые странные вещи, конфискованные у авиапассажиров

В США назвали самые странные вещи, конфискованные у авиапассажиров

Сотрудники управления транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) рассказали о необычных вещах, которые они конфисковали у... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T02:11

2021-03-03T02:11

2021-03-03T02:11

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники управления транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) рассказали о необычных вещах, которые они конфисковали у авиапассажиров в прошлом году, сообщает Travel and Leisure.Подразделение, созданное в ноябре 2001 году после терактов, произошедших двумя месяцами ранее, обычно находит и изымает у путешественников, оружие, наркотические вещества, опасные и взрывчатые субстанции.В прошлом году в международном аэропорту Сиракузы Хэнкок в Нью-Йорке один из пассажиров пытался пронести в салон маленькую акулу в банке с водой. Агентов этот факт не удивил, вопросы вызвал химический состав жидкости — он был признан опасным, поэтому живой груз был изъят.Также служба авиабезопасности отобрала у туристов рогатку, марихуану в бутылках с шампунем, книгу со спрятанными в нее ножами, бенгальские огни и дымовую шашку.

https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html

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аэропорты, сша, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, нью-йорк (город)