https://ria.ru/20210302/zhirinovskiy-1599629254.html

Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями

Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отвечать на санкции против России торговыми контрсанкциями. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:03

2021-03-02T17:03

2021-03-02T17:33

россия

лдпр

владимир жириновский

сша

политика

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отвечать на санкции против России торговыми контрсанкциями."Когда чужие иностранные государства пытаются нас наказать, мы должны такие ответные меры принимать, чтобы им было неповадно нас наказывать… Те же торговые меры", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва" во вторник.Он добавил, что "у нас много возможностей тоже влиять на них".

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599627629.html

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россия, лдпр, владимир жириновский, сша, политика