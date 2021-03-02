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Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями
Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отвечать на санкции против России торговыми контрсанкциями. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:03
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россия
лдпр
владимир жириновский
сша
политика
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отвечать на санкции против России торговыми контрсанкциями."Когда чужие иностранные государства пытаются нас наказать, мы должны такие ответные меры принимать, чтобы им было неповадно нас наказывать… Те же торговые меры", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва" во вторник.Он добавил, что "у нас много возможностей тоже влиять на них".
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россия, лдпр, владимир жириновский, сша, политика

Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями

17:03 02.03.2021 (обновлено: 17:33 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отвечать на санкции против России торговыми контрсанкциями.
"Когда чужие иностранные государства пытаются нас наказать, мы должны такие ответные меры принимать, чтобы им было неповадно нас наказывать… Те же торговые меры", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва" во вторник.
"Возьмите США, у них самолеты летают на нашем... титан и другие металлы. Мы не будем давать, и у них все эти самолёты остановятся. Наши ракеты уносят их различные космические приборы в космическое пространство", - пояснил Жириновский.
Он добавил, что "у нас много возможностей тоже влиять на них".
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 16:57
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