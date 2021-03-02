Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/zhirinovskiy-1599617472.html
Жириновский рассказал, когда планирует уйти со всех должностей
Жириновский рассказал, когда планирует уйти со всех должностей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что уже написал заявление об освобождении от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года - когда ему будет 90 лет. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:13
2021-03-02T16:15
россия
лдпр
владимир жириновский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123458_0:212:3174:1997_1920x0_80_0_0_4e22add28f528fbf308fdad92af56c54.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что уже написал заявление об освобождении от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года - когда ему будет 90 лет."Сам я написал уже заявление, что "прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года" в день моего 90-летия. Вот (бывшему генсекретарю ЦК КПСС Михаилу) Горбачеву сегодня 90 лет, и мне будет 25 апреля 2036 года 90 лет - через 15 лет. Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет,- отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника - то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет", - сказал Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".Также лидер ЛДПР рассказал, что на каждом съезде партии ставит вопрос о своем уходе с руководящего поста на пенсию, однако его не отпускают."В отношении меня: на каждом съезде ставлю вопрос – не хотят, не хотят меня отпускать. Когда они созреют – немедленно им уступлю дорогу. Но так, как я - руководить партией, (чтобы) выступать везде звали, приглашали, у них ни у кого пока не получается", - сказал он.В то же время Жириновский подчеркнул, что в партии много молодых талантливых депутатов."Я даю им дорогу, везде их выпихиваю, а телеканалы и журналисты слишком мало им уделяют внимания. Я поддерживаю любые смены, но я говорю в целом - смена поколения", - добавил лидер ЛДПР.
https://ria.ru/20210222/zhirinovskiy-1598524351.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123458_445:0:3174:2047_1920x0_80_0_0_3ce78640162d1d76ad452f74f80cd681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, лдпр, владимир жириновский, политика

Жириновский рассказал, когда планирует уйти со всех должностей

16:13 02.03.2021 (обновлено: 16:15 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что уже написал заявление об освобождении от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года - когда ему будет 90 лет.
"Сам я написал уже заявление, что "прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года" в день моего 90-летия. Вот (бывшему генсекретарю ЦК КПСС Михаилу) Горбачеву сегодня 90 лет, и мне будет 25 апреля 2036 года 90 лет - через 15 лет. Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет,- отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника - то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет", - сказал Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Также лидер ЛДПР рассказал, что на каждом съезде партии ставит вопрос о своем уходе с руководящего поста на пенсию, однако его не отпускают.
"В отношении меня: на каждом съезде ставлю вопрос – не хотят, не хотят меня отпускать. Когда они созреют – немедленно им уступлю дорогу. Но так, как я - руководить партией, (чтобы) выступать везде звали, приглашали, у них ни у кого пока не получается", - сказал он.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 02:05
Жириновский предложил ввести ограничения по весу для россиян
В то же время Жириновский подчеркнул, что в партии много молодых талантливых депутатов.
"Я даю им дорогу, везде их выпихиваю, а телеканалы и журналисты слишком мало им уделяют внимания. Я поддерживаю любые смены, но я говорю в целом - смена поколения", - добавил лидер ЛДПР.
 
РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
05:31В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана
05:21Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
Лента новостейМолния