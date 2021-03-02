https://ria.ru/20210302/zhirinovskiy-1599617472.html

Жириновский рассказал, когда планирует уйти со всех должностей

Жириновский рассказал, когда планирует уйти со всех должностей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что уже написал заявление об освобождении от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года - когда ему будет 90 лет. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:13

2021-03-02T16:13

2021-03-02T16:15

россия

лдпр

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что уже написал заявление об освобождении от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года - когда ему будет 90 лет."Сам я написал уже заявление, что "прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года" в день моего 90-летия. Вот (бывшему генсекретарю ЦК КПСС Михаилу) Горбачеву сегодня 90 лет, и мне будет 25 апреля 2036 года 90 лет - через 15 лет. Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет,- отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника - то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет", - сказал Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".Также лидер ЛДПР рассказал, что на каждом съезде партии ставит вопрос о своем уходе с руководящего поста на пенсию, однако его не отпускают."В отношении меня: на каждом съезде ставлю вопрос – не хотят, не хотят меня отпускать. Когда они созреют – немедленно им уступлю дорогу. Но так, как я - руководить партией, (чтобы) выступать везде звали, приглашали, у них ни у кого пока не получается", - сказал он.В то же время Жириновский подчеркнул, что в партии много молодых талантливых депутатов."Я даю им дорогу, везде их выпихиваю, а телеканалы и журналисты слишком мало им уделяют внимания. Я поддерживаю любые смены, но я говорю в целом - смена поколения", - добавил лидер ЛДПР.

https://ria.ru/20210222/zhirinovskiy-1598524351.html

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россия, лдпр, владимир жириновский, политика