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Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах
Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах
Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:15
2021-03-02T17:15
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах."Прошу правительство определить целевые параметры и внимательно контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах", - сказал Путин в заключительном слове на совещании по развитию угольной отрасли РФ.Он также отметил, что жизнь людей в этих регионах не должна быть "критически завязана лишь на одну только отрасль", для этого нужно вести опережающее развитие других секторов промышленности, сферы услуг.
https://ria.ru/20210302/putin-1599602459.html
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владимир путин, экономика

Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах

17:15 02.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах.
"Прошу правительство определить целевые параметры и внимательно контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах", - сказал Путин в заключительном слове на совещании по развитию угольной отрасли РФ.
Он также отметил, что жизнь людей в этих регионах не должна быть "критически завязана лишь на одну только отрасль", для этого нужно вести опережающее развитие других секторов промышленности, сферы услуг.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития угольной отрасли - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 14:52
Путин поручил скоординировать работу бизнеса и властей в угольной сфере
 
Владимир ПутинЭкономика
 
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