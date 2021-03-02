https://ria.ru/20210302/zanyatost-1599632381.html

Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах

Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:15

2021-03-02T17:15

2021-03-02T17:15

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах."Прошу правительство определить целевые параметры и внимательно контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах", - сказал Путин в заключительном слове на совещании по развитию угольной отрасли РФ.Он также отметил, что жизнь людей в этих регионах не должна быть "критически завязана лишь на одну только отрасль", для этого нужно вести опережающее развитие других секторов промышленности, сферы услуг.

https://ria.ru/20210302/putin-1599602459.html

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владимир путин, экономика