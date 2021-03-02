https://ria.ru/20210302/vlozheniya-1599619748.html

Объем вложений в основной капитал Ленобласти за 2020 год вырос на 5,2%

Объем вложений в основной капитал Ленобласти за 2020 год вырос на 5,2%

Объем вложений в основной капитал Ленинградской области по итогам 2020 года вырос на 5,2%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:21

2021-03-02T16:21

2021-03-02T16:21

ленинградская область

александр дрозденко

газпром

апатит

новатэк

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Объем вложений в основной капитал Ленинградской области по итогам 2020 года вырос на 5,2%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, сославшись на последние опубликованные данные Петростата.По его словам, в денежном выражении объем инвестиций в основной капитал составил 458,1 миллиарда рублей или 105,2% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Объем инвестиций без учета субъектов малого предпринимательства составляет 369,9 миллиарда рублей.Он отметил, что среди инвесторов, осуществивших в 2020 году вложения более одного миллиарда рублей такие компании как "Новотранс", "ЕвроХим Северо-Запад", "Ультрамар", "Апатит" ("ФосАгро"), "РусХимАльянс" и "Балтийский химический комплекс", Ленинградская АЭС, "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС", "Птицефабрика Роскар", "Рока Рус", "Новатэк – Усть-Луга", подразделения Газпрома и РЖД и другие.

https://ria.ru/20210225/bezrabotitsa-1598934088.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, газпром, апатит, новатэк, ленинградская область