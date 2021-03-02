Объем вложений в основной капитал Ленобласти за 2020 год вырос на 5,2%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Объем вложений в основной капитал Ленинградской области по итогам 2020 года вырос на 5,2%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации, сославшись на последние опубликованные данные Петростата.
По его словам, в денежном выражении объем инвестиций в основной капитал составил 458,1 миллиарда рублей или 105,2% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Объем инвестиций без учета субъектов малого предпринимательства составляет 369,9 миллиарда рублей.
"Это, безусловно, отличный результат для такого непростого года, каким был 2020. Среди инвесторов как действующие предприятия, увеличивающие мощности, так и новые проекты. У Ленинградской области есть неоспоримые преимущества – расположение, логистика, рынок сбыта, квалифицированные кадры, но есть и то, что создавалось нашей командой – это комплексная и сбалансированная поддержка бизнеса любого уровня – от многомиллиардных инвесторов до небольших предприятий", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя данные Петростата.
Он отметил, что среди инвесторов, осуществивших в 2020 году вложения более одного миллиарда рублей такие компании как "Новотранс", "ЕвроХим Северо-Запад", "Ультрамар", "Апатит" ("ФосАгро"), "РусХимАльянс" и "Балтийский химический комплекс", Ленинградская АЭС, "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС", "Птицефабрика Роскар", "Рока Рус", "Новатэк – Усть-Луга", подразделения Газпрома и РЖД и другие.
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