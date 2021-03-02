Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/venetsiya-1599536826.html
Эксперт рассказал об обмелении каналов в Венеции
Эксперт рассказал об обмелении каналов в Венеции
Венеция переживает период "низкой воды", когда ее знаменитые каналы показывают илистое дно, а гондолы пришвартованы к набережным прямо на грязной земле. Как... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:22
2021-03-02T08:22
венеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587996929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b4eda12e38fefcf4752f1fd7e34c512.jpg
РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Венеция переживает период "низкой воды", когда ее знаменитые каналы показывают илистое дно, а гондолы пришвартованы к набережным прямо на грязной земле. Как заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра прогнозов и мониторинга приливов итальянского города Альвизе Папа (Alvise Papa), обмеление каналов носит сезонный характер и объясняется сменой фаз Луны и антициклонами, а уже через несколько дней они снова начнут наполняться водой,"Этот прилив мы квалифицируем как нормальный. До минус 50 сантиметров для Венеции это не чрезвычайное происшествие. Каждый год в конце февраля или в конце января наступает неделя с особенно высоким давлением: вместе с низкими приливами приходит очень хорошая погода", - заявил эксперт.По его словам, феномен "низкой воды", когда ее уровень опускается до полуметра ниже уровня моря, зависит от фаз Луны и противопоставляется периодам высоких приливов, которые приносят в Венецию наводнения.Альвизе Папа подчеркнул, что нынешнее полуметровое падение уровня моря не настолько серьезно в сравнении с показателями 2014 года, когда вода достигла минус 76 сантиметров, и 2008 года, когда было зафиксировано минус 83 сантиметра."Это как раз и есть особенные показатели, а в эти дни все абсолютно нормально", - сказал Папа, комментируя фотографии, на которых каналы Венеции предстают практически высохшими.Он добавил, что колебания уровня воды происходят в рамках нескольких часов, и фотографии, на которых изображены сидящие на мели гондолы и каналы с одной грязью, могли быть сделаны именно в это время."Вода вернется уже к выходным, как только уйдет антициклон", - заявил ученый.
https://ria.ru/20210301/venetsiya-1599422075.html
https://ria.ru/20201209/venetsiya-1588360726.html
венеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587996929_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f6299bf6cb359a464f534cd07536604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венеция, в мире

Эксперт рассказал об обмелении каналов в Венеции

08:22 02.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода мира. Венеция
Города мира. Венеция - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Венеция переживает период "низкой воды", когда ее знаменитые каналы показывают илистое дно, а гондолы пришвартованы к набережным прямо на грязной земле. Как заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра прогнозов и мониторинга приливов итальянского города Альвизе Папа (Alvise Papa), обмеление каналов носит сезонный характер и объясняется сменой фаз Луны и антициклонами, а уже через несколько дней они снова начнут наполняться водой,
"Этот прилив мы квалифицируем как нормальный. До минус 50 сантиметров для Венеции это не чрезвычайное происшествие. Каждый год в конце февраля или в конце января наступает неделя с особенно высоким давлением: вместе с низкими приливами приходит очень хорошая погода", - заявил эксперт.
Гондолы в канале во время отлива в Венеции, Италия - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 13:59Туризм
В Венеции из-за отливов сильно упал уровень воды
По его словам, феномен "низкой воды", когда ее уровень опускается до полуметра ниже уровня моря, зависит от фаз Луны и противопоставляется периодам высоких приливов, которые приносят в Венецию наводнения.
Альвизе Папа подчеркнул, что нынешнее полуметровое падение уровня моря не настолько серьезно в сравнении с показателями 2014 года, когда вода достигла минус 76 сантиметров, и 2008 года, когда было зафиксировано минус 83 сантиметра.
"Это как раз и есть особенные показатели, а в эти дни все абсолютно нормально", - сказал Папа, комментируя фотографии, на которых каналы Венеции предстают практически высохшими.
Он добавил, что колебания уровня воды происходят в рамках нескольких часов, и фотографии, на которых изображены сидящие на мели гондолы и каналы с одной грязью, могли быть сделаны именно в это время.
"Вода вернется уже к выходным, как только уйдет антициклон", - заявил ученый.
Пара на затопленной площади Святого Марка в Венеции - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 13:09
Возвращение "высокой воды": Венецию затопило
 
ВенецияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer
13:58На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование
13:55Лукашенко заявил, что в выборах сможет участвовать любой человек
13:53Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены
13:52Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
Лента новостейМолния