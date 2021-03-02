https://ria.ru/20210302/venetsiya-1599536826.html
Эксперт рассказал об обмелении каналов в Венеции
Эксперт рассказал об обмелении каналов в Венеции
Венеция переживает период "низкой воды", когда ее знаменитые каналы показывают илистое дно, а гондолы пришвартованы к набережным прямо на грязной земле. Как... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:22
2021-03-02T08:22
2021-03-02T08:22
венеция
в мире
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РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Венеция переживает период "низкой воды", когда ее знаменитые каналы показывают илистое дно, а гондолы пришвартованы к набережным прямо на грязной земле. Как заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра прогнозов и мониторинга приливов итальянского города Альвизе Папа (Alvise Papa), обмеление каналов носит сезонный характер и объясняется сменой фаз Луны и антициклонами, а уже через несколько дней они снова начнут наполняться водой,"Этот прилив мы квалифицируем как нормальный. До минус 50 сантиметров для Венеции это не чрезвычайное происшествие. Каждый год в конце февраля или в конце января наступает неделя с особенно высоким давлением: вместе с низкими приливами приходит очень хорошая погода", - заявил эксперт.По его словам, феномен "низкой воды", когда ее уровень опускается до полуметра ниже уровня моря, зависит от фаз Луны и противопоставляется периодам высоких приливов, которые приносят в Венецию наводнения.Альвизе Папа подчеркнул, что нынешнее полуметровое падение уровня моря не настолько серьезно в сравнении с показателями 2014 года, когда вода достигла минус 76 сантиметров, и 2008 года, когда было зафиксировано минус 83 сантиметра."Это как раз и есть особенные показатели, а в эти дни все абсолютно нормально", - сказал Папа, комментируя фотографии, на которых каналы Венеции предстают практически высохшими.Он добавил, что колебания уровня воды происходят в рамках нескольких часов, и фотографии, на которых изображены сидящие на мели гондолы и каналы с одной грязью, могли быть сделаны именно в это время."Вода вернется уже к выходным, как только уйдет антициклон", - заявил ученый.
https://ria.ru/20210301/venetsiya-1599422075.html
https://ria.ru/20201209/venetsiya-1588360726.html
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венеция, в мире
РИМ, 2 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Венеция
переживает период "низкой воды", когда ее знаменитые каналы показывают илистое дно, а гондолы пришвартованы к набережным прямо на грязной земле. Как заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра прогнозов и мониторинга приливов итальянского города Альвизе Папа (Alvise Papa), обмеление каналов носит сезонный характер и объясняется сменой фаз Луны и антициклонами, а уже через несколько дней они снова начнут наполняться водой,
"Этот прилив мы квалифицируем как нормальный. До минус 50 сантиметров для Венеции это не чрезвычайное происшествие. Каждый год в конце февраля или в конце января наступает неделя с особенно высоким давлением: вместе с низкими приливами приходит очень хорошая погода", - заявил эксперт.
По его словам, феномен "низкой воды", когда ее уровень опускается до полуметра ниже уровня моря, зависит от фаз Луны и противопоставляется периодам высоких приливов, которые приносят в Венецию наводнения.
Альвизе Папа подчеркнул, что нынешнее полуметровое падение уровня моря не настолько серьезно в сравнении с показателями 2014 года, когда вода достигла минус 76 сантиметров, и 2008 года, когда было зафиксировано минус 83 сантиметра.
"Это как раз и есть особенные показатели, а в эти дни все абсолютно нормально", - сказал Папа, комментируя фотографии, на которых каналы Венеции предстают практически высохшими.
Он добавил, что колебания уровня воды происходят в рамках нескольких часов, и фотографии, на которых изображены сидящие на мели гондолы и каналы с одной грязью, могли быть сделаны именно в это время.
"Вода вернется уже к выходным, как только уйдет антициклон", - заявил ученый.