https://ria.ru/20210302/vaktsinatsiya-1599587400.html

Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн

Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн

Пользователи портала госуслуг, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить результаты вакцинации и тестов на антитела в "личный кабинет" на портале или... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:34

2021-03-02T13:34

2021-03-02T13:34

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_0:201:3034:1908_1920x0_80_0_0_9df28e031fd53a2bf0f3f026a2579861.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пользователи портала госуслуг, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить результаты вакцинации и тестов на антитела в "личный кабинет" на портале или в приложение на своем мобильном устройстве в виде QR-кода, соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.Согласно проекту, организации, делающие тесты на коронавирус методом ПЦР, а также тесты на антитела, должны будут с согласия физлица передавать результаты в специальный Референс-центр, а он, в свою очередь – в Роспотребнадзор, который должен обеспечить обмен этими сведениями с порталом госуслуг.Минцифры, в свою очередь, должно будет обеспечить возможность хранения в "личном кабинете" пользователя портала госуслуг и в мобильном приложении полученных от Роспотребнадзора сведений, а также информации о вакцинации пользователя, с возможностью отображения и проверки их подлинности на смартфоне в виде QR-кода."Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить возможность хранения и отображения в личном кабинете физического лица на ЕПГУ, в том числе с использованием мобильного приложения … информации о содержании сведений, касающихся соответствующего физического лица, с возможностью проверки их подлинности, а также с возможностью отображения такой информации на смартфоне в виде QR-кода, в следующем составе: результаты исследований на COVID-19, полученные от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; результаты вакцинации лиц, иммунизированных с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции", - говорится в проекте.Кроме того, планируется, что в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении будут храниться и отображаться результаты анкетирования прибывающего на территорию РФ физлица.В ноябре Роспотребнадзор и Минцифры уже запустили на портале госуслуг сервис, позволяющий загружать результаты тестов на коронавирус в "личный кабинет" пользователя на портале. Результаты тестов, сделанных в лабораториях, интегрированных с информсистемой Роспотрбнадзора, будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус". Изначально к сервису было подключено 450 организаций, оставшиеся лаборатории и медцентры планируется подключить к проекту до конца первого квартала 2021 года.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество