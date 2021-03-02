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Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
Пользователи портала госуслуг, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить результаты вакцинации и тестов на антитела в "личный кабинет" на портале или... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:34
2021-03-02T13:34
2021-03-02T13:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пользователи портала госуслуг, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить результаты вакцинации и тестов на антитела в "личный кабинет" на портале или в приложение на своем мобильном устройстве в виде QR-кода, соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.Согласно проекту, организации, делающие тесты на коронавирус методом ПЦР, а также тесты на антитела, должны будут с согласия физлица передавать результаты в специальный Референс-центр, а он, в свою очередь – в Роспотребнадзор, который должен обеспечить обмен этими сведениями с порталом госуслуг.Минцифры, в свою очередь, должно будет обеспечить возможность хранения в "личном кабинете" пользователя портала госуслуг и в мобильном приложении полученных от Роспотребнадзора сведений, а также информации о вакцинации пользователя, с возможностью отображения и проверки их подлинности на смартфоне в виде QR-кода."Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить возможность хранения и отображения в личном кабинете физического лица на ЕПГУ, в том числе с использованием мобильного приложения … информации о содержании сведений, касающихся соответствующего физического лица, с возможностью проверки их подлинности, а также с возможностью отображения такой информации на смартфоне в виде QR-кода, в следующем составе: результаты исследований на COVID-19, полученные от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; результаты вакцинации лиц, иммунизированных с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции", - говорится в проекте.Кроме того, планируется, что в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении будут храниться и отображаться результаты анкетирования прибывающего на территорию РФ физлица.В ноябре Роспотребнадзор и Минцифры уже запустили на портале госуслуг сервис, позволяющий загружать результаты тестов на коронавирус в "личный кабинет" пользователя на портале. Результаты тестов, сделанных в лабораториях, интегрированных с информсистемой Роспотрбнадзора, будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус". Изначально к сервису было подключено 450 организаций, оставшиеся лаборатории и медцентры планируется подключить к проекту до конца первого квартала 2021 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Пользователи портала госуслуг, сделавшие прививку от коронавируса
, смогут получить результаты вакцинации и тестов на антитела в "личный кабинет" на портале или в приложение на своем мобильном устройстве в виде QR-кода, соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.
Согласно проекту, организации, делающие тесты на коронавирус методом ПЦР, а также тесты на антитела, должны будут с согласия физлица передавать результаты в специальный Референс-центр, а он, в свою очередь – в Роспотребнадзор
, который должен обеспечить обмен этими сведениями с порталом госуслуг.
Минцифры, в свою очередь, должно будет обеспечить возможность хранения в "личном кабинете" пользователя портала госуслуг и в мобильном приложении полученных от Роспотребнадзора сведений, а также информации о вакцинации пользователя, с возможностью отображения и проверки их подлинности на смартфоне в виде QR-кода.
"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить возможность хранения и отображения в личном кабинете физического лица на ЕПГУ, в том числе с использованием мобильного приложения … информации о содержании сведений, касающихся соответствующего физического лица, с возможностью проверки их подлинности, а также с возможностью отображения такой информации на смартфоне в виде QR-кода, в следующем составе: результаты исследований на COVID-19, полученные от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; результаты вакцинации лиц, иммунизированных с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции", - говорится в проекте.
Кроме того, планируется, что в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении будут храниться и отображаться результаты анкетирования прибывающего на территорию РФ физлица.
В ноябре Роспотребнадзор и Минцифры уже запустили на портале госуслуг сервис, позволяющий загружать результаты тестов на коронавирус в "личный кабинет" пользователя на портале. Результаты тестов, сделанных в лабораториях, интегрированных с информсистемой Роспотрбнадзора, будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус". Изначально к сервису было подключено 450 организаций, оставшиеся лаборатории и медцентры планируется подключить к проекту до конца первого квартала 2021 года.