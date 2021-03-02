https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599526162.html
Украинские медики почувствовали себя плохо после вакцинации от COVID-19
Украинские медики почувствовали себя плохо после вакцинации от COVID-19
В Одессе у медработников ухудшилось состояние здоровья после вакцинации от коронавируса индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca, об этом, как передает... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T00:51
2021-03-02T00:51
2021-03-02T11:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Одессе у медработников ухудшилось состояние здоровья после вакцинации от коронавируса индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca, об этом, как передает агентство УНИАН, сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко.По ее словам, после вакцинации 60 работников медучреждений у 22 из них повысилась температура — от 37,2 до 38,5 градуса. "Есть жалобы на ухудшение здоровья", — отметила чиновница. Якименко пояснила, что всего в списке работников, которые выразили желание вакцинироваться в числе первых, было около тысячи человек, из которых 496 — медики, работающие в стационарах больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Однако впоследствии часть из них отказалась от вакцинации.Как отмечала глава департамента, изначально предполагалось, что в город поступит вакцина Pfizer. "Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате мы получили AstraZeneca (речь идет об индийском аналоге Covishield. — Прим. ред.), и люди начали отказываться", — добавила она.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Covishield/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта этой вакциной привились более трех тысяч украинцев.
https://ria.ru/20210301/poroshenko-1599511447.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , одесса, украина, в мире
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
В Одессе
у медработников ухудшилось состояние здоровья после вакцинации от коронавируса
индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca
, об этом, как передает агентство УНИАН
, сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко.
По ее словам, после вакцинации 60 работников медучреждений у 22 из них повысилась температура — от 37,2 до 38,5 градуса. "Есть жалобы на ухудшение здоровья", — отметила чиновница.
Якименко пояснила, что всего в списке работников, которые выразили желание вакцинироваться в числе первых, было около тысячи человек, из которых 496 — медики, работающие в стационарах больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Однако впоследствии часть из них отказалась от вакцинации.
Как отмечала глава департамента, изначально предполагалось, что в город поступит вакцина Pfizer. "Именно ею изначально согласились привиться 496 медицинских работников. В результате мы получили AstraZeneca (речь идет об индийском аналоге Covishield. — Прим. ред.), и люди начали отказываться", — добавила она.
Самолет из Индии
с 500 тысячами доз вакцины Covishield/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине
началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта этой вакциной привились более трех тысяч украинцев.