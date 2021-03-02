https://ria.ru/20210302/uchastki-1599620364.html
Свыше 14,5 тысяч участков проверили в Московской области
Свыше 14,5 тысяч участков проверили в Московской области
Муниципальный земельный контроль Подмосковья с начала года осмотрел свыше 14,5 тысяч участков для фиксации незарегистрированных домов и построек, говорится в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:23
2021-03-02T16:23
2021-03-02T16:23
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Муниципальный земельный контроль Подмосковья с начала года осмотрел свыше 14,5 тысяч участков для фиксации незарегистрированных домов и построек, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Ранее Муниципальный земельный контроль городских округов Московской области присоединится к проекту по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости, который реализуется на территории Подмосковья с 2016 года.Она отметила, что больше всего земельных участков осмотрели муниципальные инспекторы городских округов Мытищи, Пушкинский и Одинцовскийй."Так, в Мытищах осмотрены 725 участка, в Пушкинском – 681 участок, в Одинцовском - 663 участка", - добавила министр.
https://ria.ru/20210302/shtrafy-1599603760.html
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