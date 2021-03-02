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В Петербурге в подъезде нашли тело младенца
В Петербурге в подъезде нашли тело младенца
Тело младенца нашли в подъезде в Колпинском районе Петербурга, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:32
2021-03-02T10:32
2021-03-02T10:32
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следственный комитет россии (ск рф)
колпинский район
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Тело младенца нашли в подъезде в Колпинском районе Петербурга, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК."Первого марта в подъезде одного из домов, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено тело младенца", - сказано в сообщении.Проводится доследственная проверка, причина смерти ребенка устанавливается.
https://ria.ru/20210224/mladenets-1598812889.html
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следственный комитет россии (ск рф), колпинский район, санкт-петербург, происшествия