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В Петербурге в подъезде нашли тело младенца
В Петербурге в подъезде нашли тело младенца
Тело младенца нашли в подъезде в Колпинском районе Петербурга, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:32
2021-03-02T10:32
распространение коронавируса
следственный комитет россии (ск рф)
колпинский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Тело младенца нашли в подъезде в Колпинском районе Петербурга, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК."Первого марта в подъезде одного из домов, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено тело младенца", - сказано в сообщении.Проводится доследственная проверка, причина смерти ребенка устанавливается.
https://ria.ru/20210224/mladenets-1598812889.html
колпинский район
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следственный комитет россии (ск рф), колпинский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге в подъезде нашли тело младенца

10:32 02.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Тело младенца нашли в подъезде в Колпинском районе Петербурга, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Первого марта в подъезде одного из домов, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено тело младенца", - сказано в сообщении.
Проводится доследственная проверка, причина смерти ребенка устанавливается.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 17:12
В Новгородской области нашли тело младенца в выгребной яме
 
Распространение коронавирусаСледственный комитет России (СК РФ)Колпинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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