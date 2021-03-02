https://ria.ru/20210302/telo-1599552211.html

В Петербурге в подъезде нашли тело младенца

В Петербурге в подъезде нашли тело младенца

Тело младенца нашли в подъезде в Колпинском районе Петербурга, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:32

2021-03-02T10:32

2021-03-02T10:32

распространение коронавируса

следственный комитет россии (ск рф)

колпинский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Тело младенца нашли в подъезде в Колпинском районе Петербурга, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК."Первого марта в подъезде одного из домов, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено тело младенца", - сказано в сообщении.Проводится доследственная проверка, причина смерти ребенка устанавливается.

https://ria.ru/20210224/mladenets-1598812889.html

колпинский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), колпинский район, санкт-петербург, происшествия