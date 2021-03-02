https://ria.ru/20210302/taksist-1599581592.html

В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею

В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею

Пассажир набросился на таксиста с ножом в Кировской области, водитель госпитализирован, нападавший задержан, сообщает во вторник региональное следственное... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:07

2021-03-02T13:07

2021-03-02T13:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кирово-чепецкий район

кировская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148836/38/1488363813_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_0dcb8d8e6f31f4d305b001e633b187cf.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Пассажир набросился на таксиста с ножом в Кировской области, водитель госпитализирован, нападавший задержан, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 26 февраля житель Кировской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался на такси из Кирово-Чепецкого района в город Киров. По пути в районе деревни Прошино между ним и водителем такси возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал нож и нанес водителю ранение в шею. Таксист остановил автомобиль, оказал активное сопротивление подозреваемому, после чего вызвал сотрудников полиции и медиков."Водителя такси госпитализировали и своевременно оказали медицинскую помощь. Подозреваемый был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе допроса он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20201119/strelba-1585421502.html

россия

кирово-чепецкий район

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), кирово-чепецкий район, кировская область, происшествия