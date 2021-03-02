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В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею
В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею
Пассажир набросился на таксиста с ножом в Кировской области, водитель госпитализирован, нападавший задержан, сообщает во вторник региональное следственное... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:07
2021-03-02T13:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кирово-чепецкий район
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Пассажир набросился на таксиста с ножом в Кировской области, водитель госпитализирован, нападавший задержан, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 26 февраля житель Кировской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался на такси из Кирово-Чепецкого района в город Киров. По пути в районе деревни Прошино между ним и водителем такси возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал нож и нанес водителю ранение в шею. Таксист остановил автомобиль, оказал активное сопротивление подозреваемому, после чего вызвал сотрудников полиции и медиков."Водителя такси госпитализировали и своевременно оказали медицинскую помощь. Подозреваемый был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе допроса он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия
кирово-чепецкий район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кирово-чепецкий район, кировская область, происшествия

В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею

13:07 02.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Пассажир набросился на таксиста с ножом в Кировской области, водитель госпитализирован, нападавший задержан, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 26 февраля житель Кировской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался на такси из Кирово-Чепецкого района в город Киров. По пути в районе деревни Прошино между ним и водителем такси возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал нож и нанес водителю ранение в шею. Таксист остановил автомобиль, оказал активное сопротивление подозреваемому, после чего вызвал сотрудников полиции и медиков.
"Водителя такси госпитализировали и своевременно оказали медицинскую помощь. Подозреваемый был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе допроса он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кирово-Чепецкий районКировская областьПроисшествия
 
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