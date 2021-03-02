В Госдуме прокомментировали новые санкции Евросоюза против России
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Санкции против глав ГП, СК, ФСИН и Росгвардии, которые исполняли свои обязанности, из-за дела Алексея Навального, - это нонсенс, они не могли поступать иначе и нарушить закон, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Санкционный список ЕС по Навальному включает генпрокурора Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова, говорится в официальном журнале Евросоюза.
"В соответствии с законом, и немцы, и все это прекрасно понимают, Навальный должен был отмечаться, и любые действия, что он где-то отдыхал или что он делал – он должен это делать. Если он это не делал – он нарушил закон. Нарушил закон – отвечай. Можно сказать, что Навальный осужден с согласия немецких служб, которые его лечили, они это прекрасно все знали, а наши правоохранительные органы не могли нарушать закон и оставлять его на свободе. Поэтому санкции… против людей, которые были обязаны исполнять свои должностные обязанности – это, конечно, нонсенс", - сказал Чепа.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.