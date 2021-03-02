https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599626670.html

В Госдуме прокомментировали новые санкции Евросоюза против России

В Госдуме прокомментировали новые санкции Евросоюза против России

Санкции против глав ГП, СК, ФСИН и Росгвардии, которые исполняли свои обязанности, из-за дела Алексея Навального, - это нонсенс, они не могли поступать иначе и... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:54

2021-03-02T16:54

2021-03-02T16:54

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

бруно лепру

виктор золотов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

александр бастрыкин

москва

франция

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Санкции против глав ГП, СК, ФСИН и Росгвардии, которые исполняли свои обязанности, из-за дела Алексея Навального, - это нонсенс, они не могли поступать иначе и нарушить закон, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Санкционный список ЕС по Навальному включает генпрокурора Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова, говорится в официальном журнале Евросоюза."В соответствии с законом, и немцы, и все это прекрасно понимают, Навальный должен был отмечаться, и любые действия, что он где-то отдыхал или что он делал – он должен это делать. Если он это не делал – он нарушил закон. Нарушил закон – отвечай. Можно сказать, что Навальный осужден с согласия немецких служб, которые его лечили, они это прекрасно все знали, а наши правоохранительные органы не могли нарушать закон и оставлять его на свободе. Поэтому санкции… против людей, которые были обязаны исполнять свои должностные обязанности – это, конечно, нонсенс", - сказал Чепа.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599622725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), бруно лепру, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, александр бастрыкин, москва, франция, в мире