https://ria.ru/20210302/putin-1599602459.html

Путин поручил скоординировать работу бизнеса и властей в угольной сфере

Путин поручил скоординировать работу бизнеса и властей в угольной сфере

Президент России Владимир Путин потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:52

2021-03-02T14:52

2021-03-02T16:56

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах.На совещании по развитию угольной отрасли в России Путин отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому "важнейшая задача - забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации". "Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле", - заявил президент."По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз", - сказал президент.

https://ria.ru/20200910/shakhta-1577019577.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика