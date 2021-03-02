https://ria.ru/20210302/putin-1599602459.html
Путин поручил скоординировать работу бизнеса и властей в угольной сфере
Путин поручил скоординировать работу бизнеса и властей в угольной сфере
Президент России Владимир Путин потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:52
2021-03-02T14:52
2021-03-02T16:56
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599626647_0:120:2967:1790_1920x0_80_0_0_f2c621fb1131234e085ad4e90e727043.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах.На совещании по развитию угольной отрасли в России Путин отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому "важнейшая задача - забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации". "Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле", - заявил президент."По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз", - сказал президент.
https://ria.ru/20200910/shakhta-1577019577.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599626647_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_32eb6762f174cdd1d0be4cede71baf4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах.
На совещании по развитию угольной отрасли в России Путин отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому "важнейшая задача - забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации". "Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле", - заявил президент.
"По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз", - сказал президент.