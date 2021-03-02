https://ria.ru/20210302/privychka-1599638466.html

Названа опасная для сердца пищевая привычка

Названа опасная для сердца пищевая привычка

Диета с высоким содержанием жиров может запустить механизм, вызывающий заболевания сердца, сообщил портал Medical Xpress со ссылкой на исследование ученых из... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:45

2021-03-02T17:45

2021-03-02T18:50

здоровье - общество

рединг

великобритания

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Диета с высоким содержанием жиров может запустить механизм, вызывающий заболевания сердца, сообщил портал Medical Xpress со ссылкой на исследование ученых из Университета Рединга.Специалисты изучили влияние рациона мышей на уровень окислительного стресса в клетках сердца. Часть грызунов при этом получали 45 процентов потребляемых калорий за счет жира, 20 процентов — из белка и 35 процентов — из углеводов.Выяснилось, что при диете с высоким содержанием жиров у мышей наблюдается сверхактивность белка Nox2, который в обычных условиях не оказывает негативного влияния на организм. Однако при высокой активности Nox2 у животных в два раза повышается окислительный стресс, а клетки сердца в 1,8 раза больше подвержены гипертрофии, что ведет к кардиологическим заболеваниям.Ученые подчеркивают, что их выводы демонстрируют один из путей, за счет которых диета с высоким содержанием жиров увеличивает риск заболеваний сердца, и указывают на необходимость дополнительных исследований влияния активности Nox2 на организм.

https://ria.ru/20210228/myasnikov-1599308585.html

рединг

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, рединг, великобритания