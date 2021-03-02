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Названа опасная для сердца пищевая привычка
Названа опасная для сердца пищевая привычка
Диета с высоким содержанием жиров может запустить механизм, вызывающий заболевания сердца, сообщил портал Medical Xpress со ссылкой на исследование ученых из... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:45
2021-03-02T17:45
2021-03-02T18:50
здоровье - общество
рединг
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Диета с высоким содержанием жиров может запустить механизм, вызывающий заболевания сердца, сообщил портал Medical Xpress со ссылкой на исследование ученых из Университета Рединга.Специалисты изучили влияние рациона мышей на уровень окислительного стресса в клетках сердца. Часть грызунов при этом получали 45 процентов потребляемых калорий за счет жира, 20 процентов — из белка и 35 процентов — из углеводов.Выяснилось, что при диете с высоким содержанием жиров у мышей наблюдается сверхактивность белка Nox2, который в обычных условиях не оказывает негативного влияния на организм. Однако при высокой активности Nox2 у животных в два раза повышается окислительный стресс, а клетки сердца в 1,8 раза больше подвержены гипертрофии, что ведет к кардиологическим заболеваниям.Ученые подчеркивают, что их выводы демонстрируют один из путей, за счет которых диета с высоким содержанием жиров увеличивает риск заболеваний сердца, и указывают на необходимость дополнительных исследований влияния активности Nox2 на организм.
https://ria.ru/20210228/myasnikov-1599308585.html
рединг
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здоровье - общество, рединг, великобритания
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Диета с высоким содержанием жиров может запустить механизм, вызывающий заболевания сердца, сообщил портал Medical Xpress
со ссылкой на исследование ученых из Университета Рединга.
Специалисты изучили влияние рациона мышей на уровень окислительного стресса в клетках сердца. Часть грызунов при этом получали 45 процентов потребляемых калорий за счет жира, 20 процентов — из белка и 35 процентов — из углеводов.
Выяснилось, что при диете с высоким содержанием жиров у мышей наблюдается сверхактивность белка Nox2, который в обычных условиях не оказывает негативного влияния на организм. Однако при высокой активности Nox2 у животных в два раза повышается окислительный стресс, а клетки сердца в 1,8 раза больше подвержены гипертрофии, что ведет к кардиологическим заболеваниям.
Ученые подчеркивают, что их выводы демонстрируют один из путей, за счет которых диета с высоким содержанием жиров увеличивает риск заболеваний сердца, и указывают на необходимость дополнительных исследований влияния активности Nox2 на организм.