https://ria.ru/20210302/prigozhin-1599596038.html

Пригожин предположил, почему его преследует ФБР

Пригожин предположил, почему его преследует ФБР

Бизнесмен Евгений Пригожин считает, что ФБР разыскивает его из-за его убеждений, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей ему компании... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:20

2021-03-02T14:20

2021-03-02T14:20

фбр

евгений пригожин

интерпол

сша

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин считает, что ФБР разыскивает его из-за его убеждений, соответствующая информация опубликована на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".Ранее ФБР вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила ФБР адрес Пригожина, иронически попросив за это обещанное вознаграждение в $250 тысяч. Представитель бюро в ответ на просьбу РИА Новости отреагировать на это, сообщил, что "у ФБР комментариев нет"."Даже Интерпол отказал ФБР в праве на мою выдачу, так как никаких уголовных преступлений я не совершал, собственно, как и любых других. Но даже если взять во внимание, что меня обвинили во вмешательстве во внутренние дела США, то это сугубо политический процесс. Меня преследуют за мои убеждения, за то, о чем любят визжать либеральные СМИ, используя понятие "узник совести". В отличие от (Алексея) Навального, который просто тупо спер деньги, за что и сидит", - цитирует компания слова Пригожина.Бизнесмен не исключил, что может попасть в американскую тюрьму, но это случится, если "беда придет изнутри"."И если кто-то из представителей силовых структур позарится на подачки дядюшки Сэма и решит предать Родину, то заодно сдадут и меня. Но думаю, что в ближайшие годы, к счастью, России это не грозит. Патриотов в нашей стране значительно больше, чем либерастов, готовых пресмыкаться перед Западом", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html

https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582359057.html

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фбр, евгений пригожин, интерпол, сша