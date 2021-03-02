https://ria.ru/20210302/prigovor-1599625402.html
Житель Кубани получил 19 лет колонии за убийство сына и сожительницы
Житель Кубани получил 19 лет колонии за убийство сына и сожительницы
Житель Кубани, убивший в ходе ссоры сожительницу и полуторамесячного сына, приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:52
2021-03-02T16:52
2021-03-02T16:52
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский краевой суд
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Житель Кубани, убивший в ходе ссоры сожительницу и полуторамесячного сына, приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.В середине октября 2020 года СУСК РФ по региону сообщило о задержании в Славянском районе мужчины, который подозревается в убийстве сожительницы и полуторамесячного сына. Отмечалось, что ночью они с сожительницей выпивали, и женщина упрекнула подозреваемого в том, что он нигде не работает, после чего он убил и женщину, и ребенка. Было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.Как установили следствие и суд, во время ссоры 38-летний мужчина выхватил из рук матери ребенка и сильно ударил о стену, из-за чего тот скончался. Женщина попыталась убежать, однако сожитель догнал ее и нанес порядка 17 ударов кухонным ножом. Пострадавшая скончалась на месте. После совершения двойного убийства мужчина лег спать. На следующий день он рассказал о случившемся своей знакомой, которая затем вызвала полицию.Мужчина признал свою вину в полном объеме. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым."Приговором Краснодарского краевого суда Юрию Шевченко назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599440780.html
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский краевой суд, происшествия