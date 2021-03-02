https://ria.ru/20210302/pogoda-1599535785.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Тепло с понижением температуры к вечеру и кратковременный снег ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:02

2021-03-02T08:02

2021-03-02T08:02

михаил леус

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112366_0:4:3429:1933_1920x0_80_0_0_3ce192e8c00543413e81a8f710699755.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тепло с понижением температуры к вечеру и кратковременный снег ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять циклон, причем в первой половине дня мы будем находиться в его теплом секторе, после полудня ожидается прохождение холодного фронта и далее окажемся в тыловой части циклона. Погода облачная, с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег, в Москве плюс 2 - плюс 4, по области - ноль - плюс 5. К вечеру температура понизится", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление продолжает падать, к середине дня опустится до отметки 741 миллиметр ртутного столба, после чего начнет расти.

https://ria.ru/20210301/vesna-1599471616.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество