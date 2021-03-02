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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Тепло с понижением температуры к вечеру и кратковременный снег ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:02
2021-03-02T08:02
2021-03-02T08:02
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тепло с понижением температуры к вечеру и кратковременный снег ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять циклон, причем в первой половине дня мы будем находиться в его теплом секторе, после полудня ожидается прохождение холодного фронта и далее окажемся в тыловой части циклона. Погода облачная, с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег, в Москве плюс 2 - плюс 4, по области - ноль - плюс 5. К вечеру температура понизится", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление продолжает падать, к середине дня опустится до отметки 741 миллиметр ртутного столба, после чего начнет расти.
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михаил леус, погода, москва, общество
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Тепло с понижением температуры к вечеру и кратковременный снег ожидаются в Москве
во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус
.
"Сегодня погоду в столице будет определять циклон, причем в первой половине дня мы будем находиться в его теплом секторе, после полудня ожидается прохождение холодного фронта и далее окажемся в тыловой части циклона. Погода облачная, с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег, в Москве плюс 2 - плюс 4, по области - ноль - плюс 5. К вечеру температура понизится", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление продолжает падать, к середине дня опустится до отметки 741 миллиметр ртутного столба, после чего начнет расти.