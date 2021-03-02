https://ria.ru/20210302/peterburg-1599537494.html

Союз журналистов Петербурга обжалует ответ полиции на письмо о митингах

Союз журналистов Петербурга обжалует ответ полиции на письмо о митингах

Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области обжалует ответ полиции на письмо о задержаниях представителей СМИ на несанкционированных митингах 23 и 31... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:32

2021-03-02T08:32

2021-03-02T08:32

россия

алексей навальный

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области обжалует ответ полиции на письмо о задержаниях представителей СМИ на несанкционированных митингах 23 и 31 января, в котором ведомство заявило об отсутствии нарушений законодательства со стороны сотрудников полиции, сообщается на сайте организации."Союз журналистов СПб и ЛО будет обжаловать полученный ответ в прокуратуру", - сказано в сообщении.Ранее союз попросил полицию проверить обоснованность задержаний журналистов на несанкционированных акциях. Как заявили авторы обращения, не менее десяти журналистов были задержаны в ходе акции, несмотря на желтые жилеты с надписью "пресса".В размещенном на сайте союза журналистов официальном ответе от полиции говорится, что, по результатам проверки нарушений законодательства со стороны сотрудников полиции при доставлении указанных лиц допущено не было. В пресс-службе ведомства сообщили, что "доставление указанных лиц осуществлялось с целью установления личностей, а также подтверждения нахождения в месте проведения несогласованного публичного мероприятия с целью осуществления профессиональной деятельности журналиста". По сообщению полиции, данная мера была обусловлена тем, что имелись "данные, когда участники несогласованных акций используют статус представителей СМИ для избежания ответственности".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.

https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595375640.html

https://ria.ru/20210202/zaderzhanie-1595649236.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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россия, алексей навальный, ленинградская область, санкт-петербург