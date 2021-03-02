США отказались от "перезагрузки" отношений с Россией
17:05 02.03.2021 (обновлено: 19:01 02.03.2021)
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон не намерен добиваться "перезагрузки" отношений с Москвой, сообщили в администрации президента США Джо Байдена на специальном телефонном брифинге для журналистов.
"Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. <…> Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни "перезагрузки" отношений с Россией, ни их эскалации", — заявили в Белом доме.
Там подчеркнули, что политика американских властей в отношении Кремля будет отличаться от программы их предшественников.
"Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами", — отмечается в заявлении.
Во время брифинга также сообщили, что США вводят санкции против 14 организаций по делу Алексея Навального. В черный список американского Минторга внесли девять коммерческих компаний из России, три — из Германии и одну — из Швейцарии, а также один из российских государственных исследовательских институтов. В администрации назвали это первым ответом Москве, за которым последуют и другие шаги.
Ранее в Вашингтоне также подчеркивали, что меры против Москвы должны привести ее к ответственности за "злонамеренные действия" в четырех аспектах: вмешательство в американскую демократию, кибератаки, сообщения о вознаграждениях за убийство американских военных в Афганистане и ситуацию с Алексеем Навальным.
Соединенные Штаты постоянно усиливают санкционное давление на Россию. По словам президента Владимира Путина, при администрации Дональда Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций. В самих США при этом признавали, что в России уже не на что накладывать ограничения, однако там "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство" Москвой.
При этом российские власти неоднократно отвергали обвинения со стороны США. В Кремле также считают санкционное давление неприемлемым.