https://ria.ru/20210302/perezagruzka-1599630033.html

США отказались от "перезагрузки" отношений с Россией

США отказались от "перезагрузки" отношений с Россией

Вашингтон не намерен добиваться "перезагрузки" отношений с Москвой, сообщили в администрации президента США Джо Байдена на специальном телефонном брифинге для... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:05

2021-03-02T17:05

2021-03-02T19:01

дональд трамп

джо байден

в мире

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон не намерен добиваться "перезагрузки" отношений с Москвой, сообщили в администрации президента США Джо Байдена на специальном телефонном брифинге для журналистов."Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. <…> Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни "перезагрузки" отношений с Россией, ни их эскалации", — заявили в Белом доме.Там подчеркнули, что политика американских властей в отношении Кремля будет отличаться от программы их предшественников."Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами", — отмечается в заявлении.Во время брифинга также сообщили, что США вводят санкции против 14 организаций по делу Алексея Навального. В черный список американского Минторга внесли девять коммерческих компаний из России, три — из Германии и одну — из Швейцарии, а также один из российских государственных исследовательских институтов. В администрации назвали это первым ответом Москве, за которым последуют и другие шаги.Ранее в Вашингтоне также подчеркивали, что меры против Москвы должны привести ее к ответственности за "злонамеренные действия" в четырех аспектах: вмешательство в американскую демократию, кибератаки, сообщения о вознаграждениях за убийство американских военных в Афганистане и ситуацию с Алексеем Навальным.Соединенные Штаты постоянно усиливают санкционное давление на Россию. По словам президента Владимира Путина, при администрации Дональда Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций. В самих США при этом признавали, что в России уже не на что накладывать ограничения, однако там "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство" Москвой.При этом российские власти неоднократно отвергали обвинения со стороны США. В Кремле также считают санкционное давление неприемлемым.

https://ria.ru/20210302/ssha-1599548783.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599634977.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599575407.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, в мире, россия, сша