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https://ria.ru/20210302/padenie-1599594662.html
В Цирке Никулина рассказали о падении акробата из-под купола
В Цирке Никулина рассказали о падении акробата из-под купола
Воздушный акробат Игорь Белый упал на репетиции в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре с высоты двух метров из-за поломки страховочного карабина, у... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:11
2021-03-02T14:50
культура
московский цирк никулина
юрий никулин
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушный акробат Игорь Белый упал на репетиции в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре с высоты двух метров из-за поломки страховочного карабина, у него сломана рука, сообщил РИА Новости пресс-секретарь цирка Юрий Никулин.Ранее СМИ сообщили, что Белый на репетиции упал из-под купола цирка, получив травмы."Это произошло вчера на репетиции номера "Подкидные доски" под руководством Дмитрия Соколова. Во время репетиции все артисты жанра воздушной гимнастики работают со страховкой. Ребята репетировали трюк, который они делают уже много лет, - это когда артиста забрасывают на кресло, которое находится на высоте метров восьми. Но они делали имитацию финального номера, просто выкидывали его с доски, и где-то на высоте двух метров лопнул страховочный карабин, и Игорь Белый упал в манеж", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что у артиста диагностировали перелом руки.
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московский цирк никулина, юрий никулин, москва, происшествия

В Цирке Никулина рассказали о падении акробата из-под купола

14:11 02.03.2021 (обновлено: 14:50 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦирк Никулина может уехать из России
Цирк Никулина может уехать из России - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушный акробат Игорь Белый упал на репетиции в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре с высоты двух метров из-за поломки страховочного карабина, у него сломана рука, сообщил РИА Новости пресс-секретарь цирка Юрий Никулин.
Ранее СМИ сообщили, что Белый на репетиции упал из-под купола цирка, получив травмы.
"Это произошло вчера на репетиции номера "Подкидные доски" под руководством Дмитрия Соколова. Во время репетиции все артисты жанра воздушной гимнастики работают со страховкой. Ребята репетировали трюк, который они делают уже много лет, - это когда артиста забрасывают на кресло, которое находится на высоте метров восьми. Но они делали имитацию финального номера, просто выкидывали его с доски, и где-то на высоте двух метров лопнул страховочный карабин, и Игорь Белый упал в манеж", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у артиста диагностировали перелом руки.
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