https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html

Случаи массового отравления детей в России в 2019-2021 годах

Случаи массового отравления детей в России в 2019-2021 годах

стало известно, что в Красноярске в результате потребления овощных салатов отравились более 70 школьников в возрасте от 7 до 14 лет. 2 марта министерство... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:39

2021-03-02T13:39

2021-03-02T13:39

справки

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20211 марта стало известно, что в Красноярске в результате потребления овощных салатов отравились более 70 школьников в возрасте от 7 до 14 лет. 2 марта министерство образования Красноярского края сообщило о 91 случае отравления, 56 детей были госпитализированы.Случаи отравления были зарегистрированы в период с 18 февраля по 1 марта среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах (при этом в 15 образовательных учреждениях выявлены единичные случаи). По данным минобразования Красноярского края, в витаминном салате (капуста, морковь, яблоки), а также в пробах овощной продукции была выявлена ДНК возбудителя иерсиниоза. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из овощей и фруктов без термической обработки. При этом патогенных микроорганизмов в школах не обнаружено. В период с 21 по 25 февраля среди населения города Каспийска (Дагестан) было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, 22 человека были госпитализированы, в том числе 20 детей. По сообщению Роспотребнадзора, предполагаемым фактором передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.20 февраля в городе Тольятти Самарской области за медицинской помощью с признаками отравления обратились 34 школьника и двое педагогов. По данным мэрии Тольятти, инцидент произошел в школе №43. Состояние детей оценивалось как удовлетворительное.С 1 по 4 февраля в Хунзахском районе Дагестана в центральную районную больницу обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождавшимися диареей и повышением температуры тела. Позднее число обратившихся за медицинской помощью возросло до 89 человек, среди них было 70 детей. Десять пациентов были госпитализированы, в том числе пять детей. Остальные получали медицинскую помощь амбулаторно. В период с 31 января по 6 февраля в Красноярске было зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 – у детей. Преимущественно регистрировались случаи заболевания легкой степени тяжестиПо данным Роспотребнадзора, расследование выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил в компании-поставщике воды "КрасКом", которые "могли способствовать формированию очага заболеваемости".С 25 по 28 января в Бакчарском районе Томской области более 20 учеников Крыловской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями были госпитализированы с симптомами кишечного отравления. У детей наблюдались повышенная температура, зуд, сыпь и нарушения пищеварения. У двоих из воспитанников был диагностирован энтеровирус, у 28 – псевдотуберкулез (широко распространенная, особенно в детском возрасте, инфекция, имеющая бактериальную природу). По данным томского регионального управления Роспотребнадзора, носителями псевдотуберкулеза стали мыши-полевки, обнаруженные в овощехранилище интерната.20 января в Хабаровске среди воспитанников общеобразовательного учреждения "Школа-интернат №2" была обнаружена острая кишечная инфекция. По данным Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, всего было зарегистрировано 19 случаев заболевания: 16 случаев среди детей и три случая среди взрослых. Причиной отравления стал норовирус, передавшийся от сотрудников столовой через салат. 19 и 20 января школьники двух школ города Красноармейска Московской области обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. Всего к медикам обратились 96 школьников.С 10 января жители дагестанского Буйнакска начали массово обращаться к врачам с признаками отравления. По данным на 17 января, всего в больницы города с признаками отравления обратились 303 человека, среди них 239 детей. Из них были госпитализированы 199 человек, в том числе 170 детей. Роспотребнадзор сообщил, что после исследования проб водопроводной воды и материала от отравившихся нашли ДНК возбудителя дизентерии.2020С 3 по 7 ноября в инфекционный стационар Махачкалы (республика Дагестан), временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 39 человек, в том числе двенадцать детей. У всех пострадавших были выявлены ДНК сальмонеллы.С 8 по 11 октября в Махачкале было зарегистрировано 75 случаев отравления среди детей, посещающих детские сады. Возраст большинства заболевших детей – от трех до шести лет. Групповую заболеваемость выявили в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях были зарегистрированы единичные случаи заболевания – всего 18 случаев. 15 октября Роспотребнадзор выявил среди персонала пищеблоков детских садов носителей патогенного стафилококка. В сентябре в одной из школ города Мончегорска (Мурманская область) из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований отравились 53 человека, в том числе несовершеннолетние.В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск в Новгородской области был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. 9 сентября школу закрыли на карантин, 16 сентября она вернулась к работе в штатном режиме. По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся.2019С 11 по 12 октября в одной из школ Нижнего Новгорода было зафиксировано массовое заболевание острой кишечной инфекцией, с 14 по 21 октября образовательное заведение закрывали на карантин и дезинфекцию. По данным городского департамента образования, в школе заболели 26 учеников. Семеро детей были госпитализированы в инфекционную больницу. На пищеблоке школы были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В июле в Хабаровске в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, которые купались и гуляли в районе пешеходного фонтана на стадионе Ленина. Санитарные врачи обнаружили у заболевших норовирус. Эту кишечную инфекцию также нашли в воде фонтана, он был закрыт на дезинфекцию. Позже количество заболевших увеличилось до 45 детей, из них 14 были госпитализированы. Возраст заболевших составил от одного года до 12 лет, тяжелых случаев не было.20 июня в Читинском районе Забайкальского края стало известно о массовом отравлении детей в лагере "Самородок". Детей доставили в больницы с подозрением на кишечную инфекцию, диагноз был установлен у 15 человек.С 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу Дагестана с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 22 ребенка, состояние пациентов оценивалось как легкой степени тяжести. Еще 50 обратившимся (из них 35 детей - воспитанники дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба) госпитализация не потребовалась, они были отправлены на амбулаторное лечение. Все заболевшие были детьми в возрасте от одного года до шести лет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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