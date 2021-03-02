Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/oskvernenie-1599586855.html
Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
Посольство России в Эстонии выразило возмущение в связи с осквернением памятного танка Т-34 под Нарвой и рассчитывает, что вандалы будут найдены и привлечены к... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:33
2021-03-02T13:41
россия
т-34
эстония
нарва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599584991_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8d3d539e6482acd3c6cd00cae36e4638.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Посольство России в Эстонии выразило возмущение в связи с осквернением памятного танка Т-34 под Нарвой и рассчитывает, что вандалы будут найдены и привлечены к ответственности.Неизвестные вандалы 1 марта осквернили памятный танк Т-34 под Нарвой, нарисовав на нем оскорбительные надписи на русском языке. По информации портала Delfi, на броню танка нанесли трафаретные надписи "Падшим героям амфетаминовой войны. 2018"."Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет. Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении посольства.Российские дипломаты выразили признательность властям Нарвы, которые оперативно приняли меры по приведению внешнего вида памятника в порядок.Единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник находится у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыесуу, на месте, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву. Танк — очень популярная достопримечательность, причем не только среди туристов. Редкая местная свадьба проезжает мимо — молодожены традиционно возлагают к нему цветы, а на дуло привязывают ленточки, отмечает Delfi.
https://ria.ru/20210201/zakhoronenie-1595493906.html
россия
эстония
нарва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599584991_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_15a388cc716c4fa930c713eeb7c983c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, т-34, эстония, нарва, в мире

Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой

13:33 02.03.2021 (обновлено: 13:41 02.03.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-JõesuuТанк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу
Танк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-Jõesuu
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Посольство России в Эстонии выразило возмущение в связи с осквернением памятного танка Т-34 под Нарвой и рассчитывает, что вандалы будут найдены и привлечены к ответственности.
Неизвестные вандалы 1 марта осквернили памятный танк Т-34 под Нарвой, нарисовав на нем оскорбительные надписи на русском языке. По информации портала Delfi, на броню танка нанесли трафаретные надписи "Падшим героям амфетаминовой войны. 2018".
"Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет. Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении посольства.
Российские дипломаты выразили признательность властям Нарвы, которые оперативно приняли меры по приведению внешнего вида памятника в порядок.
Акция протеста в Кишинёве с требованием проведения досрочных парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 13:1575 лет Великой Победы
В Молдавии вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат
Единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник находится у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыесуу, на месте, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву. Танк — очень популярная достопримечательность, причем не только среди туристов. Редкая местная свадьба проезжает мимо — молодожены традиционно возлагают к нему цветы, а на дуло привязывают ленточки, отмечает Delfi.
 
РоссияТ-34ЭстонияНарваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
13:11YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
13:07В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею
13:06Экипаж МКС приступил к заделке второй трещины в российском модуле
Лента новостейМолния