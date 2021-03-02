https://ria.ru/20210302/oskvernenie-1599586855.html

Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой

Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой

Посольство России в Эстонии выразило возмущение в связи с осквернением памятного танка Т-34 под Нарвой и рассчитывает, что вандалы будут найдены и привлечены к... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:33

2021-03-02T13:33

2021-03-02T13:41

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т-34

эстония

нарва

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Посольство России в Эстонии выразило возмущение в связи с осквернением памятного танка Т-34 под Нарвой и рассчитывает, что вандалы будут найдены и привлечены к ответственности.Неизвестные вандалы 1 марта осквернили памятный танк Т-34 под Нарвой, нарисовав на нем оскорбительные надписи на русском языке. По информации портала Delfi, на броню танка нанесли трафаретные надписи "Падшим героям амфетаминовой войны. 2018"."Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет. Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении посольства.Российские дипломаты выразили признательность властям Нарвы, которые оперативно приняли меры по приведению внешнего вида памятника в порядок.Единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник находится у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыесуу, на месте, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву. Танк — очень популярная достопримечательность, причем не только среди туристов. Редкая местная свадьба проезжает мимо — молодожены традиционно возлагают к нему цветы, а на дуло привязывают ленточки, отмечает Delfi.

https://ria.ru/20210201/zakhoronenie-1595493906.html

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россия, т-34, эстония, нарва, в мире