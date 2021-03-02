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Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
Посольство России в Эстонии выразило возмущение в связи с осквернением памятного танка Т-34 под Нарвой и рассчитывает, что вандалы будут найдены и привлечены к... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:33
2021-03-02T13:33
2021-03-02T13:41
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нарва
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости. Посольство России в Эстонии выразило возмущение в связи с осквернением памятного танка Т-34 под Нарвой и рассчитывает, что вандалы будут найдены и привлечены к ответственности.Неизвестные вандалы 1 марта осквернили памятный танк Т-34 под Нарвой, нарисовав на нем оскорбительные надписи на русском языке. По информации портала Delfi, на броню танка нанесли трафаретные надписи "Падшим героям амфетаминовой войны. 2018"."Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет. Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении посольства.Российские дипломаты выразили признательность властям Нарвы, которые оперативно приняли меры по приведению внешнего вида памятника в порядок.Единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник находится у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыесуу, на месте, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву. Танк — очень популярная достопримечательность, причем не только среди туристов. Редкая местная свадьба проезжает мимо — молодожены традиционно возлагают к нему цветы, а на дуло привязывают ленточки, отмечает Delfi.
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россия, т-34, эстония, нарва, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар - РИА Новости.
Посольство России
в Эстонии
выразило возмущение в связи с осквернением памятного танка Т-34
под Нарвой
и рассчитывает, что вандалы будут найдены и привлечены к ответственности.
Неизвестные вандалы 1 марта осквернили памятный танк Т-34 под Нарвой, нарисовав на нем оскорбительные надписи на русском языке. По информации портала Delfi, на броню танка нанесли трафаретные надписи "Падшим героям амфетаминовой войны. 2018".
"Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет. Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении посольства.
Российские дипломаты выразили признательность властям Нарвы, которые оперативно приняли меры по приведению внешнего вида памятника в порядок.
Единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник находится у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыесуу, на месте, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву. Танк — очень популярная достопримечательность, причем не только среди туристов. Редкая местная свадьба проезжает мимо — молодожены традиционно возлагают к нему цветы, а на дуло привязывают ленточки, отмечает Delfi.