https://ria.ru/20210302/okeanologiya-1599603214.html

Онлайн-конференция директора Института океанологии РАН Алексея Сокова

Онлайн-конференция директора Института океанологии РАН Алексея Сокова

10 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, доктора географических наук Алексея СОКОВА.

2021-03-02T14:55

2021-03-02T14:55

2021-03-02T14:55

анонсы

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Задать вопросСтарейший и наиболее крупный российский исследовательский центр в сфере океанологии был создан в 1946 году. Какие задачи стоят сегодня перед океанологами? Как влияют на мировой океан глобальные климатические изменения? Почему в настоящее время возрастает роль экологических научных проектов? Какое внимание уделяют ученые арктическим исследовательским программам?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы