Онлайн-конференция директора Института океанологии РАН Алексея Сокова
10 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, доктора географических наук Алексея СОКОВА.
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Старейший и наиболее крупный российский исследовательский центр в сфере океанологии был создан в 1946 году. Какие задачи стоят сегодня перед океанологами? Как влияют на мировой океан глобальные климатические изменения? Почему в настоящее время возрастает роль экологических научных проектов? Какое внимание уделяют ученые арктическим исследовательским программам?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Старейший и наиболее крупный российский исследовательский центр в сфере океанологии был создан в 1946 году. Какие задачи стоят сегодня перед океанологами? Как влияют на мировой океан глобальные климатические изменения? Почему в настоящее время возрастает роль экологических научных проектов? Какое внимание уделяют ученые арктическим исследовательским программам?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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