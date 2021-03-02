Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/okeanologiya-1599603214.html
Онлайн-конференция директора Института океанологии РАН Алексея Сокова
Онлайн-конференция директора Института океанологии РАН Алексея Сокова
10 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, доктора географических наук Алексея СОКОВА.
2021-03-02T14:55
2021-03-02T14:55
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1599603214.jpg?1614686144
Задать вопросСтарейший и наиболее крупный российский исследовательский центр в сфере океанологии был создан в 1946 году. Какие задачи стоят сегодня перед океанологами? Как влияют на мировой океан глобальные климатические изменения? Почему в настоящее время возрастает роль экологических научных проектов? Какое внимание уделяют ученые арктическим исследовательским программам?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция директора Института океанологии РАН Алексея Сокова

14:55 02.03.2021
 
Читать ria.ru в
10 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, доктора географических наук Алексея СОКОВА.
Задать вопрос

Старейший и наиболее крупный российский исследовательский центр в сфере океанологии был создан в 1946 году. Какие задачи стоят сегодня перед океанологами? Как влияют на мировой океан глобальные климатические изменения? Почему в настоящее время возрастает роль экологических научных проектов? Какое внимание уделяют ученые арктическим исследовательским программам?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния